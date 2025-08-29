Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- British King Henry V in 1387

-- Philosopher John Locke in 1632

-- Writer Oliver Wendell Holmes Sr. in 1809

-- Animal cruelty activist Henry Bergh in 1813

-- Actor Ingrid Bergman in 1915

-- Actor Isabel Sanford in 1917

-- Musician Charlie "Bird" Parker in 1920

-- Interior designer/entrepreneur Iris Apfel in 1921

-- International Motorsports Hall of Fame member Wendell Scott in 1921

-- Filmmaker Richard Attenborough in 1923

-- Musician Dinah Washington in 1924

-- Filmmaker William Friedkin in 1935

-- U.S. Sen. John McCain in 1936

-- Actor Elliott Gould in 1938 (age 87)

-- TV personality Robin Leach in 1941

-- Scientist Temple Grandin in 1947 (age 78)

-- Musician Michael Jackson in 1958

-- Astronaut Chris Hadfield in 1959 (age 66)

-- Actor Rebecca De Mornay in 1959 (age 66)

-- Musician Me'shell NdegeOcello in 1968 (age 57)

-- Actor Carla Gugino in 1971 (age 54)

-- Actor Dante Basco in 1975 (age 50)

-- Musician Kyle Cook (Matchbox Twenty) in 1975 (age 50)

-- Musician David Desrosiers (Simple Plan) in 1980 (age 45)

-- Actor Emily Hampshire in 1981 (age 44)

-- Actor/comedian Nicole Byer in 1986 (age 39)

-- Actor Lea Michele in 1986 (age 39)

-- Actor Charlotte Ritchie in 1989 (age 36)

-- Musician Liam Payne (One Direction) in 1993

-- Actor Eduardo Franco in 1994 (age 31)