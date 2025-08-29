Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- British King Henry V in 1387-- Philosopher John Locke in 1632-- Writer Oliver Wendell Holmes Sr. in 1809-- Animal cruelty activist Henry Bergh in 1813-- Actor Ingrid Bergman in 1915-- Actor Isabel Sanford in 1917-- Musician Charlie "Bird" Parker in 1920-- Interior designer\/entrepreneur Iris Apfel in 1921-- International Motorsports Hall of Fame member Wendell Scott in 1921-- Filmmaker Richard Attenborough in 1923-- Musician Dinah Washington in 1924-- Filmmaker William Friedkin in 1935-- U.S. Sen. John McCain in 1936-- Actor Elliott Gould in 1938 (age 87)-- TV personality Robin Leach in 1941-- Scientist Temple Grandin in 1947 (age 78)-- Musician Michael Jackson in 1958-- Astronaut Chris Hadfield in 1959 (age 66)-- Actor Rebecca De Mornay in 1959 (age 66)-- Musician Me'shell NdegeOcello in 1968 (age 57)-- Actor Carla Gugino in 1971 (age 54)-- Actor Dante Basco in 1975 (age 50)-- Musician Kyle Cook (Matchbox Twenty) in 1975 (age 50)-- Musician David Desrosiers (Simple Plan) in 1980 (age 45)-- Actor Emily Hampshire in 1981 (age 44)-- Actor\/comedian Nicole Byer in 1986 (age 39)-- Actor Lea Michele in 1986 (age 39)-- Actor Charlotte Ritchie in 1989 (age 36)-- Musician Liam Payne (One Direction) in 1993-- Actor Eduardo Franco in 1994 (age 31)