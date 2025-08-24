Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Writer Jorge Luis Borges in 1899-- Palestinian leader\/Nobel Peace Prize laureate Yasser Arafat in 1929-- Writer A.S. Byatt in 1936-- Musician Mason Williams (Wayfarers Trio) in 1938 (age 87)-- Wrestling entrepreneur Vince McMahon in 1945 (age 80)-- Writer Paulo Coelho in 1947 (age 78)-- Actor Anne Archer in 1947 (age 78)-- Actor Joe Regalbuto in 1949 (age 76)-- Actor Kevin Dunn in 1956 (age 69)-- Actor Stephen Fry in 1957 (age 68)-- Actor Steve Guttenberg in 1958 (age 67)-- Baseball Hall of Fame member Cal Ripken Jr. in 1960 (age 65)-- Actor Jared Harris in 1961 (age 64)-- Political commentator Major Garrett in 1962 (age 63)-- Actor David Koechner in 1962 (age 63)-- Musician John Bush (Anthrax) in 1963 (age 62)-- Video game designer Hideo Kojima in 1963 (age 62)-- Actor Marlee Matlin in 1965 (age 60)-- News broadcaster David Gregory in 1970 (age 55)-- Filmmaker Ava DuVernay in 1972 (age 53)-- Comedian\/actor Dave Chappelle in 1973 (age 52)-- Actor James D'Arcy in 1975 (age 50)-- Actor Alex O'Loughlin in 1976 (49)-- Writer John Green in 1977 (age 48)-- Actor Chad Michael Murray in 1981 (age 44)-- Actor Rupert Grint in 1988 (age 37)-- Actor Elizabeth Debicki in 1990 (age 35)-- Model Sofia Richie in 1998 (age 27)-- Actor Griffin Gluck in 2000 (age 25)