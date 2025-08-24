Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Writer Jorge Luis Borges in 1899

-- Palestinian leader/Nobel Peace Prize laureate Yasser Arafat in 1929

-- Writer A.S. Byatt in 1936

-- Musician Mason Williams (Wayfarers Trio) in 1938 (age 87)

-- Wrestling entrepreneur Vince McMahon in 1945 (age 80)

-- Writer Paulo Coelho in 1947 (age 78)

-- Actor Anne Archer in 1947 (age 78)

-- Actor Joe Regalbuto in 1949 (age 76)

-- Actor Kevin Dunn in 1956 (age 69)

-- Actor Stephen Fry in 1957 (age 68)

-- Actor Steve Guttenberg in 1958 (age 67)

-- Baseball Hall of Fame member Cal Ripken Jr. in 1960 (age 65)

-- Actor Jared Harris in 1961 (age 64)

-- Political commentator Major Garrett in 1962 (age 63)

-- Actor David Koechner in 1962 (age 63)

-- Musician John Bush (Anthrax) in 1963 (age 62)

-- Video game designer Hideo Kojima in 1963 (age 62)

-- Actor Marlee Matlin in 1965 (age 60)

-- News broadcaster David Gregory in 1970 (age 55)

-- Filmmaker Ava DuVernay in 1972 (age 53)

-- Comedian/actor Dave Chappelle in 1973 (age 52)

-- Actor James D'Arcy in 1975 (age 50)

-- Actor Alex O'Loughlin in 1976 (49)

-- Writer John Green in 1977 (age 48)

-- Actor Chad Michael Murray in 1981 (age 44)

-- Actor Rupert Grint in 1988 (age 37)

-- Actor Elizabeth Debicki in 1990 (age 35)

-- Model Sofia Richie in 1998 (age 27)

-- Actor Griffin Gluck in 2000 (age 25)