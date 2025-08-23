Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- French King Louis XVI in 1754

-- Dancer/actor/filmmaker Gene Kelly in 1912

-- Baseball Hall of Fame member George Kell in 1922

-- Actor Vera Miles in 1930 (age 95)

-- Actor Barbara Eden in 1931 (age 94)

-- Comedian Mark Russell in 1932

-- Football Hall of Fame member Sonny Jurgensen in 1934 (age 91)

-- Musician Keith Moon (Who) in 1946

-- Actor Shelley Long in 1949 (age 76)

-- Musician/actor Rick Springfield in 1949 (age 76)

-- Musician/actor Linda Thompson in 1950 (age 75)

-- Jordan's Queen Noor in 1951 (age 74)

-- Musician Dean DeLeo (Stone Temple Pilots) in 1961 (age 64)

-- Filmmaker Park Chan-wook in 1963 (age 62)

-- Actor Jay Mohr in 1970 (age 55)

-- Actor River Phoenix in 1970

-- Actor Scott Caan in 1976 (age 49)

-- Basketball Hall of Fame member Kobe Bryant in 1978

-- Musician Julian Casablancas (Strokes) in 1978 (age 47)

-- Actor Andrew Rannells in 1978 (age 47)

-- Actor Joanne Froggatt in 1980 (age 45)

-- Olympic swimmer Natalie Coughlin in 1982 (age 43)

-- Musician Sky Blu (LMFAO) in 1986 (age 39)

-- TV personality/drag queen/musician Trixie Mattel, born Brian Michael Firkus, in 1989 (age 36)

-- Musician Lil Yachty in 1997 (age 28)