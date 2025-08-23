Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- French King Louis XVI in 1754-- Dancer\/actor\/filmmaker Gene Kelly in 1912-- Baseball Hall of Fame member George Kell in 1922-- Actor Vera Miles in 1930 (age 95)-- Actor Barbara Eden in 1931 (age 94)-- Comedian Mark Russell in 1932-- Football Hall of Fame member Sonny Jurgensen in 1934 (age 91)-- Musician Keith Moon (Who) in 1946-- Actor Shelley Long in 1949 (age 76)-- Musician\/actor Rick Springfield in 1949 (age 76)-- Musician\/actor Linda Thompson in 1950 (age 75)-- Jordan's Queen Noor in 1951 (age 74)-- Musician Dean DeLeo (Stone Temple Pilots) in 1961 (age 64)-- Filmmaker Park Chan-wook in 1963 (age 62)-- Actor Jay Mohr in 1970 (age 55)-- Actor River Phoenix in 1970-- Actor Scott Caan in 1976 (age 49)-- Basketball Hall of Fame member Kobe Bryant in 1978-- Musician Julian Casablancas (Strokes) in 1978 (age 47)-- Actor Andrew Rannells in 1978 (age 47)-- Actor Joanne Froggatt in 1980 (age 45)-- Olympic swimmer Natalie Coughlin in 1982 (age 43)-- Musician Sky Blu (LMFAO) in 1986 (age 39)-- TV personality\/drag queen\/musician Trixie Mattel, born Brian Michael Firkus, in 1989 (age 36)-- Musician Lil Yachty in 1997 (age 28)