Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Pope Leo XII in 1760-- Musician Claude Debussy in 1862-- Writer Dorothy Parker in 1893-- Heart surgeon Dr. Denton Cooley in 1920-- Writer Ray Bradbury in 1920-- Actor Honor Blackman in 1925-- Fashion designer Marc Bohan in 1926-- U.S. Army Gen. H. Norman Schwarzkopf in 1934-- Writer E. Annie Proulx in 1935 (age 90)-- Baseball Hall of Fame member Carl Yastrzemski in 1939 (age 86)-- Actor Valerie Harper in 1939-- Football Hall of Fame member Bill Parcells in 1941 (age 84)-- Actor Cindy Williams in 1947-- Musician David Marks (Beach Boys) in 1948 (age 77)-- Swimming Hall of Fame member Diana Nyad in 1949 (age 76)-- Baseball Hall of Fame member Paul Molitor in 1956 (age 69)-- Musician Vernon Reid (Living Colour) in 1958 (age 67)-- Actor Colm Feore in 1958 (age 67)-- Actor Mark Williams in 1959 (age 66)-- Musician Roland Orzabal (Tears for Fears) in 1961 (age 64)-- Musician Debbi Peterson (Bangles) in 1961 (age 64)-- Musician Tori Amos in 1963 (age 62)-- Musician James DeBarge in 1963 (age 62)-- Tennis Hall of Fame member Mats Wilander in 1964 (age 61)-- Musician GZA (Wu-Tang Clan) in 1966 (age 59)-- Actor Ty Burrell in 1967 (age 58)-- Musician Layne Staley (Alice in Chains) in 1967-- Celebrity chef Giada De Laurentiis in 1970 (age 55)-- Actor Richard Armitage in 1971 (age 54)-- Musician Paul Doucette (Matchbox Twenty) in 1972 (age 53)-- Actor Kristen Wiig in 1973 (age 52)-- Musician Howie Dorough (Backstreet Boys) in 1973 (age 52)-- Actor Jenna Leigh Green in 1974 (age 51)-- Musician Bo Koster (My Morning Jacket) in 1974 (age 51)-- Actor Rodrigo Santoro in 1975 (age 50)-- Comedian\/actor\/TV personality James Corden in 1978 (age 47)-- Musician Jeff Stinco (Simple Plan) in 1978 (age 47)-- Wrestler Jey Uso in 1985 (age 40)-- Actor Israel Broussard in 1994 (age 31)-- Musician Dua Lipa in 1995 (age 30)