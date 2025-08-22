Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Pope Leo XII in 1760

-- Musician Claude Debussy in 1862

-- Writer Dorothy Parker in 1893

-- Heart surgeon Dr. Denton Cooley in 1920

-- Writer Ray Bradbury in 1920

-- Actor Honor Blackman in 1925

-- Fashion designer Marc Bohan in 1926

-- U.S. Army Gen. H. Norman Schwarzkopf in 1934

-- Writer E. Annie Proulx in 1935 (age 90)

-- Baseball Hall of Fame member Carl Yastrzemski in 1939 (age 86)

-- Actor Valerie Harper in 1939

-- Football Hall of Fame member Bill Parcells in 1941 (age 84)

-- Actor Cindy Williams in 1947

-- Musician David Marks (Beach Boys) in 1948 (age 77)

-- Swimming Hall of Fame member Diana Nyad in 1949 (age 76)

-- Baseball Hall of Fame member Paul Molitor in 1956 (age 69)

-- Musician Vernon Reid (Living Colour) in 1958 (age 67)

-- Actor Colm Feore in 1958 (age 67)

-- Actor Mark Williams in 1959 (age 66)

-- Musician Roland Orzabal (Tears for Fears) in 1961 (age 64)

-- Musician Debbi Peterson (Bangles) in 1961 (age 64)

-- Musician Tori Amos in 1963 (age 62)

-- Musician James DeBarge in 1963 (age 62)

-- Tennis Hall of Fame member Mats Wilander in 1964 (age 61)

-- Musician GZA (Wu-Tang Clan) in 1966 (age 59)

-- Actor Ty Burrell in 1967 (age 58)

-- Musician Layne Staley (Alice in Chains) in 1967

-- Celebrity chef Giada De Laurentiis in 1970 (age 55)

-- Actor Richard Armitage in 1971 (age 54)

-- Musician Paul Doucette (Matchbox Twenty) in 1972 (age 53)

-- Actor Kristen Wiig in 1973 (age 52)

-- Musician Howie Dorough (Backstreet Boys) in 1973 (age 52)

-- Actor Jenna Leigh Green in 1974 (age 51)

-- Musician Bo Koster (My Morning Jacket) in 1974 (age 51)

-- Actor Rodrigo Santoro in 1975 (age 50)

-- Comedian/actor/TV personality James Corden in 1978 (age 47)

-- Musician Jeff Stinco (Simple Plan) in 1978 (age 47)

-- Wrestler Jey Uso in 1985 (age 40)

-- Actor Israel Broussard in 1994 (age 31)

-- Musician Dua Lipa in 1995 (age 30)