Those born on this date are under the sign of Virgo.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Revolutionary War figure Marquis de Lafayette in 1757

-- Social activist/Nobel Peace Prize laureate Jane Addams in 1860

-- Financier/diplomat Joseph P. Kennedy in 1888

-- Comedienne Jo Anne Worley in 1937 (age 88)

-- Musician David Allen Coe in 1939 (age 86)

-- Musician Roger Waters (Pink Floyd) in 1943 (age 82)

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Actor Swoosie Kurtz in 1944 (age 81)

-- Actor Jane Curtin in 1947 (age 78)

-- Business executive Carly Fiorina in 1954 (age 71)

-- Comedian/actor Jeff Foxworthy in 1958 (age 67)

-- Comedian/actor Michael Winslow in 1958 (age 67)

-- Musician Paul Waaktaar-Savoy (A-ha) in 1961 (age 64)

-- Former New Jersey Gov. Chris Christie in 1962 (age 63)

-- Writer Alice Sebold in 1963 (age 62)

-- Actor Rosie Perez in 1964 (age 61)

-- Musician Macy Gray in 1967 (age 58)

-- Musician Dolores O'Riordan (Cranberries) in 1971

-- Musician Dave Sitek (TV on the Radio/Jane's Addiction) in 1972 (age 53)

-- Actor Idris Elba in 1972 (age 53)

-- Actor Anika Noni Rose in 1972 (age 53)

-- Actor Justina Machado in 1972 (age 53)

-- Actor Justin Whalin in 1974 (age 51)

-- Musician Nina Persson (Cardigans) in 1974 (age 51)

-- Actor Naomie Harris in 1976 (age 49)

-- Musician Foxy Brown in 1978 (age 47)

-- British socialite Pippa Middleton in 1983 (age 42)

-- Actor Lauren Lapkus in 1985 (age 40)

-- Actor Jovan Adepo in 1988 (age 37)

-- Actor Hannah John-Kamen in 1989 (age 36)

-- Musician Lil Xan in 1996 (age 29)

-- Actor Nicholas Alexander Chavez in 1999 (age 26)

-- Actor Freya Allan in 2001 (age 24)

-- Actor Asher Angel in 2002 (age 23)