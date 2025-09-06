Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Revolutionary War figure Marquis de Lafayette in 1757-- Social activist\/Nobel Peace Prize laureate Jane Addams in 1860-- Financier\/diplomat Joseph P. Kennedy in 1888-- Comedienne Jo Anne Worley in 1937 (age 88)-- Musician David Allen Coe in 1939 (age 86)-- Musician Roger Waters (Pink Floyd) in 1943 (age 82)-- Actor Swoosie Kurtz in 1944 (age 81)-- Actor Jane Curtin in 1947 (age 78)-- Business executive Carly Fiorina in 1954 (age 71)-- Comedian\/actor Jeff Foxworthy in 1958 (age 67)-- Comedian\/actor Michael Winslow in 1958 (age 67)-- Musician Paul Waaktaar-Savoy (A-ha) in 1961 (age 64)-- Former New Jersey Gov. Chris Christie in 1962 (age 63)-- Writer Alice Sebold in 1963 (age 62)-- Actor Rosie Perez in 1964 (age 61)-- Musician Macy Gray in 1967 (age 58)-- Musician Dolores O'Riordan (Cranberries) in 1971-- Musician Dave Sitek (TV on the Radio\/Jane's Addiction) in 1972 (age 53)-- Actor Idris Elba in 1972 (age 53)-- Actor Anika Noni Rose in 1972 (age 53)-- Actor Justina Machado in 1972 (age 53)-- Actor Justin Whalin in 1974 (age 51)-- Musician Nina Persson (Cardigans) in 1974 (age 51)-- Actor Naomie Harris in 1976 (age 49)-- Musician Foxy Brown in 1978 (age 47)-- British socialite Pippa Middleton in 1983 (age 42)-- Actor Lauren Lapkus in 1985 (age 40)-- Actor Jovan Adepo in 1988 (age 37)-- Actor Hannah John-Kamen in 1989 (age 36)-- Musician Lil Xan in 1996 (age 29)-- Actor Nicholas Alexander Chavez in 1999 (age 26)-- Actor Freya Allan in 2001 (age 24)-- Actor Asher Angel in 2002 (age 23)