Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- Philosopher Confucius in 551 B.C.

-- TV personality Ed Sullivan in 1901

-- Actor Marcello Mastroianni in 1924

-- Actor/animal rights advocate Brigitte Bardot in 1934 (age 91)

-- Musician Ben E. King in 1938

-- Actor Vernee Watson Johnson in 1949 (age 76)

-- Filmmaker John Sayles in 1950 (age 75)

-- Former Rep./Football Hall of Fame member Steve Largent in 1954 (age 71)

-- Hockey Hall of Fame member Grant Fuhr in 1962 (age 63)

-- Bolivian President Luis Arce in 1963 (age 62)

-- Actor Janeane Garofalo in 1964 (age 61)

-- Actor Maria Canals Barrera in 1966 (age 59)

-- Actor Mira Sorvino in 1967 (age 58)

-- Musician/actor Moon Zappa in 1967 (age 58)

-- Actor Naomi Watts in 1968 (age 57)

-- Musician/actor Karen Fairchild (Little Big Town) in 1969 (age 56)

-- Dancer/model Dita Von Teese in 1972 (age 53)

-- Musician Jeezy in 1977 (age 48)

-- Actor Jerrika Hinton in 1981 (age 44)

-- Musician St. Vincent in 1982 (age 43)

-- Musician Daniel Platzman (Imagine Dragons) in 1986 (age 39)

-- Actor/musician Hilary Duff in 1987 (age 38)

-- Actor/model Hana Mae Lee in 1988 (age 37)

-- Actor Keir Gilchrist in 1992 (age 33)

-- Actor Alex Landi in 1992 (age 33)

-- Actor Frankie Jonas in 2000 (age 25)