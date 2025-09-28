Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Philosopher Confucius in 551 B.C.-- TV personality Ed Sullivan in 1901-- Actor Marcello Mastroianni in 1924-- Actor\/animal rights advocate Brigitte Bardot in 1934 (age 91)-- Musician Ben E. King in 1938-- Actor Vernee Watson Johnson in 1949 (age 76)-- Filmmaker John Sayles in 1950 (age 75)-- Former Rep.\/Football Hall of Fame member Steve Largent in 1954 (age 71)-- Hockey Hall of Fame member Grant Fuhr in 1962 (age 63)-- Bolivian President Luis Arce in 1963 (age 62)-- Actor Janeane Garofalo in 1964 (age 61)-- Actor Maria Canals Barrera in 1966 (age 59)-- Actor Mira Sorvino in 1967 (age 58)-- Musician\/actor Moon Zappa in 1967 (age 58)-- Actor Naomi Watts in 1968 (age 57)-- Musician\/actor Karen Fairchild (Little Big Town) in 1969 (age 56)-- Dancer\/model Dita Von Teese in 1972 (age 53)-- Musician Jeezy in 1977 (age 48)-- Actor Jerrika Hinton in 1981 (age 44)-- Musician St. Vincent in 1982 (age 43)-- Musician Daniel Platzman (Imagine Dragons) in 1986 (age 39)-- Actor\/musician Hilary Duff in 1987 (age 38)-- Actor\/model Hana Mae Lee in 1988 (age 37)-- Actor Keir Gilchrist in 1992 (age 33)-- Actor Alex Landi in 1992 (age 33)-- Actor Frankie Jonas in 2000 (age 25)