Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Statesman Samuel Adams in 1722-- Political cartoonist Thomas Nast in 1840-- Actor Jayne Meadows in 1919-- Filmmaker Arthur Penn in 1922-- Actor William Conrad in 1920-- Actor Wilford Brimley in 1934-- World Golf Hall of Fame member Kathy Whitworth in 1939-- Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, emir of Kuwait, in 1940 (age 85)-- Musician Randy Bachman (Guess Who\/Bachman-Turner Overdrive) in 1943 (age 82)-- Actor Liz Torres in 1947 (age 78)-- Musician\/actor Meat Loaf in 1947-- Actor A Martinez in 1948 (age 77)-- Baseball Hall of Fame member Mike Schmidt in 1949 (age 76)-- Actor Cary-Hiroyuki Tagawa in 1950 (age 75)-- Actor\/musician Shaun Cassidy in 1958 (age 67)-- Speed Skating Hall of Fame member Beth Heiden in 1959 (age 66)-- Musician Stephan Jenkins (Third Eye Blind) in 1964 (age 61)-- Musician Mark Calderon (Color Me Badd) in 1970 (age 55)-- Actor Gwyneth Paltrow in 1972 (age 53)-- Actor Indira Varma in 1973 (age 52)-- Musician Brad Arnold (3 Doors Down) in 1978 (age 47)-- Musician Lil Wayne in 1982 (age 43)-- Actor Anna Camp in 1982 (age 43)-- Musician Avril Lavigne in 1984 (age 41)-- Model\/actor Arielle Vandenberg in 1986 (age 39)-- Actor Thomas Mann in 1991 (age 34)-- Actor Jenna Ortega in 2002 (age 23)