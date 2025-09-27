Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- Statesman Samuel Adams in 1722

-- Political cartoonist Thomas Nast in 1840

-- Actor Jayne Meadows in 1919

-- Filmmaker Arthur Penn in 1922

-- Actor William Conrad in 1920

-- Actor Wilford Brimley in 1934

-- World Golf Hall of Fame member Kathy Whitworth in 1939

-- Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, emir of Kuwait, in 1940 (age 85)

-- Musician Randy Bachman (Guess Who/Bachman-Turner Overdrive) in 1943 (age 82)

-- Actor Liz Torres in 1947 (age 78)

-- Musician/actor Meat Loaf in 1947

-- Actor A Martinez in 1948 (age 77)

-- Baseball Hall of Fame member Mike Schmidt in 1949 (age 76)

-- Actor Cary-Hiroyuki Tagawa in 1950 (age 75)

-- Actor/musician Shaun Cassidy in 1958 (age 67)

-- Speed Skating Hall of Fame member Beth Heiden in 1959 (age 66)

-- Musician Stephan Jenkins (Third Eye Blind) in 1964 (age 61)

-- Musician Mark Calderon (Color Me Badd) in 1970 (age 55)

-- Actor Gwyneth Paltrow in 1972 (age 53)

-- Actor Indira Varma in 1973 (age 52)

-- Musician Brad Arnold (3 Doors Down) in 1978 (age 47)

-- Musician Lil Wayne in 1982 (age 43)

-- Actor Anna Camp in 1982 (age 43)

-- Musician Avril Lavigne in 1984 (age 41)

-- Model/actor Arielle Vandenberg in 1986 (age 39)

-- Actor Thomas Mann in 1991 (age 34)

-- Actor Jenna Ortega in 2002 (age 23)