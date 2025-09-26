Those born on this date are under the sign of Libra.

-- Frontier nurseryman "Johnny Appleseed" Chapman in 1774

-- Scientist Ivan Pavlov in 1849

-- Writer T.S. Eliot in 1888

-- Pope Paul VI in 1897

-- Musician George Gershwin in 1898

-- South African activist Winnie Mandela in 1936

-- Film producer Jerry Weintraub in 1937

-- Actor Kent McCord in 1942 (age 83)

-- TV personality Anne Robinson in 1944 (age 81)

-- Musician Lynn Anderson in 1947

-- Actor Mary Beth Hurt in 1946 (age 79)

-- Musician/actor Olivia Newton-John in 1948

-- Writer Jane Smiley in 1949 (age 76)

-- Musician Cesar Rosas (Los Lobos) in 1954 (age 71)

-- Musician Carlene Carter in 1955 (age 70)

-- Actor Linda Hamilton in 1956 (age 69)

-- Writer Will Self in 1961 (age 64)

-- Musician Cindy Herron (En Vogue) in 1961 (age 64)

-- Actor Melissa Sue Anderson in 1962 (age 63)

-- Musician Tracey Thorn (Everything But the Girl) in 1962 (age 63)

-- Actor Jim Caviezel in 1968 (age 57)

-- Musician Shawn Stockman (Boyz II Men) in 1972 (age 53)

-- Tennis legend Serena Williams in 1981 (age 44)

-- Musician Christina Milian in 1981 (age 44)

-- Actor Zoe Perry in 1983 (age 42)

-- TV personality Nev Schulman in 1984 (age 41)

-- Actor Talulah Riley in 1985 (age 40)

-- Musician James Blake in 1988 (age 37)