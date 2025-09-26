Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Frontier nurseryman "Johnny Appleseed" Chapman in 1774-- Scientist Ivan Pavlov in 1849-- Writer T.S. Eliot in 1888-- Pope Paul VI in 1897-- Musician George Gershwin in 1898-- South African activist Winnie Mandela in 1936-- Film producer Jerry Weintraub in 1937-- Actor Kent McCord in 1942 (age 83)-- TV personality Anne Robinson in 1944 (age 81)-- Musician Lynn Anderson in 1947-- Actor Mary Beth Hurt in 1946 (age 79)-- Musician\/actor Olivia Newton-John in 1948-- Writer Jane Smiley in 1949 (age 76)-- Musician Cesar Rosas (Los Lobos) in 1954 (age 71)-- Musician Carlene Carter in 1955 (age 70)-- Actor Linda Hamilton in 1956 (age 69)-- Writer Will Self in 1961 (age 64)-- Musician Cindy Herron (En Vogue) in 1961 (age 64)-- Actor Melissa Sue Anderson in 1962 (age 63)-- Musician Tracey Thorn (Everything But the Girl) in 1962 (age 63)-- Actor Jim Caviezel in 1968 (age 57)-- Musician Shawn Stockman (Boyz II Men) in 1972 (age 53)-- Tennis legend Serena Williams in 1981 (age 44)-- Musician Christina Milian in 1981 (age 44)-- Actor Zoe Perry in 1983 (age 42)-- TV personality Nev Schulman in 1984 (age 41)-- Actor Talulah Riley in 1985 (age 40)-- Musician James Blake in 1988 (age 37)