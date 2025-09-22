Those born on this date are under the sign of Virgo.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Scientist Michael Faraday in 1791

-- Co-founder of Amnesty International Eric Baker in 1920

-- Baseball Hall of Fame member Bob Lemon in 1920

-- Baseball Hall of Fame member Tommy Lasorda in 1927

-- Boxing champion Ingemar Johansson in 1932

-- Basketball Hall of Fame member Lute Olson in 1934

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Former NBA Commissioner David Stern in 1942

-- Musician Toni Basil in 1943 (age 82)

-- Actor Paul Le Mat in 1945 (age 80)

-- Musician David Coverdale (Whitesnake/Deep Purple) in 1951 (age 74)

-- Actor Shari Belafonte in 1954 (age 71)

-- Musician Debby Boone in 1956 (age 69)

-- Musician Nick Cave in 1957 (age 68)

-- Musician Joan Jett (Runaways) in 1958 (age 67)

-- Musician Andrea Bocelli in 1958 (age 67)

-- Television commentator Neil Cavuto in 1958 (age 67)

-- Actor Lynn Herring in 1958 (age 67)

-- Actor Scott Baio in 1960 (age 65)

-- Actor Bonnie Hunt in 1961 (age 64)

-- Actor Catherine Oxenberg in 1961 (age 64)

-- Actor Dan Bucatinsky in 1965 (age 60)

-- Actor Ruth Jones in 1966 (age 59)

-- Musician Mystikal in 1970 (age 55)

-- Musician Dave Hernandez (Shins) in 1970 (age 55)

-- Actor James Hillier in 1973 (age 53)

-- Actor Mireille Enos in 1975 (age 50)

-- Serdar Berdimuhamedow, president of Turkmenistan, in 1981 (age 44)

-- Actor Billie Piper in 1982 (age 43)

-- Musician Will Farquarson (Bastille) in 1983 (age 42)

-- Actor Tatiana Maslany in 1985 (age 40)

-- Actor Teyonah Parris in 1987 (age 38)

-- Actor Tom Felton in 1987 (age 38)

-- Musician G Flip in 1993 (age 32)

-- Actor Michael Rainey Jr. in 2000 (age 25)