Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Scientist Michael Faraday in 1791-- Co-founder of Amnesty International Eric Baker in 1920-- Baseball Hall of Fame member Bob Lemon in 1920-- Baseball Hall of Fame member Tommy Lasorda in 1927-- Boxing champion Ingemar Johansson in 1932-- Basketball Hall of Fame member Lute Olson in 1934-- Former NBA Commissioner David Stern in 1942-- Musician Toni Basil in 1943 (age 82)-- Actor Paul Le Mat in 1945 (age 80)-- Musician David Coverdale (Whitesnake\/Deep Purple) in 1951 (age 74)-- Actor Shari Belafonte in 1954 (age 71)-- Musician Debby Boone in 1956 (age 69)-- Musician Nick Cave in 1957 (age 68)-- Musician Joan Jett (Runaways) in 1958 (age 67)-- Musician Andrea Bocelli in 1958 (age 67)-- Television commentator Neil Cavuto in 1958 (age 67)-- Actor Lynn Herring in 1958 (age 67)-- Actor Scott Baio in 1960 (age 65)-- Actor Bonnie Hunt in 1961 (age 64)-- Actor Catherine Oxenberg in 1961 (age 64)-- Actor Dan Bucatinsky in 1965 (age 60)-- Actor Ruth Jones in 1966 (age 59)-- Musician Mystikal in 1970 (age 55)-- Musician Dave Hernandez (Shins) in 1970 (age 55)-- Actor James Hillier in 1973 (age 53)-- Actor Mireille Enos in 1975 (age 50)-- Serdar Berdimuhamedow, president of Turkmenistan, in 1981 (age 44)-- Actor Billie Piper in 1982 (age 43)-- Musician Will Farquarson (Bastille) in 1983 (age 42)-- Actor Tatiana Maslany in 1985 (age 40)-- Actor Teyonah Parris in 1987 (age 38)-- Actor Tom Felton in 1987 (age 38)-- Musician G Flip in 1993 (age 32)-- Actor Michael Rainey Jr. in 2000 (age 25)