Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Poet/lexicographer Samuel Johnson in 1709

-- Pope Gregory XVI in 1765

-- U.S. Supreme Court Justice Joseph Story in 1779

-- Physicist Leon Foucault in 1819

-- Actor Greta Garbo in 1905

-- Actor Robert Blake in 1933

-- Film producer Bud Greenspan in 1926

-- Comedian Fred Willard in 1939

-- Musician/actor Frankie Avalon in 1940 (age 85)

-- Actor Beth Grant in 1949 (age 76)

-- Musician Kerry Livgren (Kansas) in 1949 (age 76)

-- Actor Anna Deavere Smith in 1950 (age 75)

-- Musician Dee Dee Ramone in 1951

-- Basketball Hall of Fame member Rick Pitino in 1952 (age 73)

-- Philip J. Pierre, prime minister of Saint Lucia, in 1954 (age 71)

-- Pulitzer Prize-winning journalist Chris Hedges in 1956 (age 69)

-- Baseball Hall of Fame member Ryne Sandberg in 1959

-- Actor James Gandolfini in 1961

-- Actor Holly Robinson Peete in 1964 (age 61)

-- Musician Ricky Bell (Bell Biv Devoe/New Edition) in 1967 (age 58)

-- Actor Aisha Tyler in 1970 (age 55)

-- Actor Jada Pinkett Smith in 1971 (age 54)

-- Cyclist Lance Armstrong in 1971 (age 54)

-- Actor James Marsden in 1973 (age 52)

-- Musician Xzibit in 1974 (age 51)

-- Actor Jason Sudeikis in 1975 (age 50)

- TV personality Sara Haines in 1977 (age 48)

-- Actor/comedian Billy Eichner in 1978 (age 47)

-- Actor Adeel Akhtar in 1980 (age 45)

-- Actor Patrick Schwarzenegger in 1993 (age 32)

-- Musician Taylor Dye Kerr (Maddie & Tae) in 1995 (age 30)

-- Soccer player Christian Pulisic in 1998 (age 27)

-- Musician Alex Warren in 2000 (age 25)

-- Actor Aidan Gallagher in 2003 (age 22)

-- Actor Jackson Robert Scott in 2008 (age 17)