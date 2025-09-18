Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Poet\/lexicographer Samuel Johnson in 1709-- Pope Gregory XVI in 1765-- U.S. Supreme Court Justice Joseph Story in 1779-- Physicist Leon Foucault in 1819-- Actor Greta Garbo in 1905-- Actor Robert Blake in 1933-- Film producer Bud Greenspan in 1926-- Comedian Fred Willard in 1939-- Musician\/actor Frankie Avalon in 1940 (age 85)-- Actor Beth Grant in 1949 (age 76)-- Musician Kerry Livgren (Kansas) in 1949 (age 76)-- Actor Anna Deavere Smith in 1950 (age 75)-- Musician Dee Dee Ramone in 1951-- Basketball Hall of Fame member Rick Pitino in 1952 (age 73)-- Philip J. Pierre, prime minister of Saint Lucia, in 1954 (age 71)-- Pulitzer Prize-winning journalist Chris Hedges in 1956 (age 69)-- Baseball Hall of Fame member Ryne Sandberg in 1959-- Actor James Gandolfini in 1961-- Actor Holly Robinson Peete in 1964 (age 61)-- Musician Ricky Bell (Bell Biv Devoe\/New Edition) in 1967 (age 58)-- Actor Aisha Tyler in 1970 (age 55)-- Actor Jada Pinkett Smith in 1971 (age 54)-- Cyclist Lance Armstrong in 1971 (age 54)-- Actor James Marsden in 1973 (age 52)-- Musician Xzibit in 1974 (age 51)-- Actor Jason Sudeikis in 1975 (age 50)- TV personality Sara Haines in 1977 (age 48)-- Actor\/comedian Billy Eichner in 1978 (age 47)-- Actor Adeel Akhtar in 1980 (age 45)-- Actor Patrick Schwarzenegger in 1993 (age 32)-- Musician Taylor Dye Kerr (Maddie & Tae) in 1995 (age 30)-- Soccer player Christian Pulisic in 1998 (age 27)-- Musician Alex Warren in 2000 (age 25)-- Actor Aidan Gallagher in 2003 (age 22)-- Actor Jackson Robert Scott in 2008 (age 17)