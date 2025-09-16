Those born on this date are under the sign of Virgo.

-- England's King Henry V in 1386

-- Entrepreneur James Cash Penney in 1875

-- Entrepreneur Walter Bentley in 1888

-- Writer H.A. Rey in 1898

-- Actor Lauren Bacall in 1924

-- Musician B.B. King in 1925

-- Actor Peter Falk in 1927

-- Actor Anne Francis in 1930

-- Actor George Chakiris in 1932 (age 93)

-- Basketball Hall of Fame member Elgin Baylor in 1934

-- Musician Betty Kelley (Martha and the Vandellas) in 1944 (age 81)

-- Actor Susan Ruttan in 1948 (age 77)

-- Musician Kenney Jones (Small Faces/Who) in 1948 (age 77)

-- Actor Ed Begley Jr. in 1949 (age 76)

-- Actor Mickey Rourke in 1952 (age 73)

-- Actor Lenny Clarke in 1953 (age 72)

-- Actor Christopher Rich in 1953 (age 72)

-- Baseball Hall of Fame member Robin Yount in 1955 (age 70)

-- Magician David Copperfield in 1956 (age 69)

-- Actor/poker player Jennifer Tilly in 1958 (age 67)

-- Taneti Maamau, president of Kiribati, in 1960 (age 65)

-- Luc Frieden, prime minister of Luxembourg, in 1963 (age 62)

-- Musician Richard Marx (REO Speedwagon) in 1963 (age 62)

-- Comedian/actor Molly Shannon in 1964 (age 61)

-- Musician/actor Marc Anthony in 1968 (age 57)

-- TV personality Tamron Hall in 1970 (age 55)

-- Comedian/actor Amy Poehler in 1971 (age 54)

-- Actor Toks Olagundoye in 1975 (age 50)

-- Actor Michael Mosley in 1978 (age 47)

-- Musician Flo Rida in 1979 (age 46)

-- Actor Alexis Bledel in 1981 (age 44)

-- Actor Fan Bingbing in 1981 (age 44)

-- Musician/actor Sabrina Bryan (Cheetah Girls) in 1984 (age 41)

-- Actor Madeline Zima in 1985 (age 40)

-- Actor Kyla Pratt in 1986 (age 39)

-- Actor Ian Harding in 1986 (age 39)

-- Actor/musician Nick Jonas (Jonas Brothers) in 1992 (age 33)

-- Actor Chase Stokes in 1992 (age 33)

-- Golfer Bryson DeChambeau in 1993 (age 32)

-- Music producer Metro Boomin in 1993 (age 32)