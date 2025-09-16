Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- England's King Henry V in 1386-- Entrepreneur James Cash Penney in 1875-- Entrepreneur Walter Bentley in 1888-- Writer H.A. Rey in 1898-- Actor Lauren Bacall in 1924-- Musician B.B. King in 1925-- Actor Peter Falk in 1927-- Actor Anne Francis in 1930-- Actor George Chakiris in 1932 (age 93)-- Basketball Hall of Fame member Elgin Baylor in 1934-- Musician Betty Kelley (Martha and the Vandellas) in 1944 (age 81)-- Actor Susan Ruttan in 1948 (age 77)-- Musician Kenney Jones (Small Faces\/Who) in 1948 (age 77)-- Actor Ed Begley Jr. in 1949 (age 76)-- Actor Mickey Rourke in 1952 (age 73)-- Actor Lenny Clarke in 1953 (age 72)-- Actor Christopher Rich in 1953 (age 72)-- Baseball Hall of Fame member Robin Yount in 1955 (age 70)-- Magician David Copperfield in 1956 (age 69)-- Actor\/poker player Jennifer Tilly in 1958 (age 67)-- Taneti Maamau, president of Kiribati, in 1960 (age 65)-- Luc Frieden, prime minister of Luxembourg, in 1963 (age 62)-- Musician Richard Marx (REO Speedwagon) in 1963 (age 62)-- Comedian\/actor Molly Shannon in 1964 (age 61)-- Musician\/actor Marc Anthony in 1968 (age 57)-- TV personality Tamron Hall in 1970 (age 55)-- Comedian\/actor Amy Poehler in 1971 (age 54)-- Actor Toks Olagundoye in 1975 (age 50)-- Actor Michael Mosley in 1978 (age 47)-- Musician Flo Rida in 1979 (age 46)-- Actor Alexis Bledel in 1981 (age 44)-- Actor Fan Bingbing in 1981 (age 44)-- Musician\/actor Sabrina Bryan (Cheetah Girls) in 1984 (age 41)-- Actor Madeline Zima in 1985 (age 40)-- Actor Kyla Pratt in 1986 (age 39)-- Actor Ian Harding in 1986 (age 39)-- Actor\/musician Nick Jonas (Jonas Brothers) in 1992 (age 33)-- Actor Chase Stokes in 1992 (age 33)-- Golfer Bryson DeChambeau in 1993 (age 32)-- Music producer Metro Boomin in 1993 (age 32)