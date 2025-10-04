Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- Rutherford B. Hayes, 19th president of the United States, in 1822

-- Writer Alfred Runyan in 1880

-- Comedian/actor Buster Keaton in 1895

-- Actor Charlton Heston in 1923

-- Football Hall of Fame member Sam Huff in 1934

-- Writer Jackie Collins in 1937

-- Writer Anne Rice in 1941

-- Writer Roy Blount Jr. in 1941 (age 84)

-- Civil rights activist Jamil Abdullah al-Amin, formerly known as H. Rap Brown, in 1943 (age 82)

-- Baseball Hall of Fame member Tony La Russa in 1944 (age 81)

-- Actor Clifton Davis in 1945 (age 80)

-- Actor Susan Sarandon in 1946 (age 79)

-- Actor Armand Assante in 1949 (age 76)

-- Actor Christoph Waltz in 1956 (age 69)

-- Actor Bill Fagerbakke in 1957 (age 68)

-- Recording executive Russell Simmons in 1957 (age 68)

-- Actor Wendy Makkena in 1958 (age 67)

-- Musician Chris Lowe (Pet Shop Boys) in 1959 (age 66)

-- Musician Jon Secada in 1961 (age 64)

-- Actor Liev Schreiber in 1967 (age 58)

-- Actor Abraham Benrubi in 1969 (age 56)

-- Musician M. Ward (She & Him/Monsters of Folk) in 1973 (age 52)

-- Actor Alicia Silverstone in 1976 (age 49)

-- Musician Richard Reed Parry (Arcade Fire/Bell Orchestre) in 1977 (age 48)

-- Musician Marc Roberge (O.A.R.) in 1978 (age 47)

-- Actor Rachael Leigh Cook in 1979 (age 46)

-- Actor Caitriona Balfe in 1979 (age 46)

-- Actor Melissa Benoist in 1988 (age 37)

-- Actor Dakota Johnson in 1989 (age 36)

-- Musician Leigh-Anne Pinnock (Little Mix) in 1991 (age 34)

-- Musician Jeonghan (Seventeen) in 1995 (age 30)

-- Actor Ella Balinska in 1996 (age 29)