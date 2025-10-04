Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Rutherford B. Hayes, 19th president of the United States, in 1822-- Writer Alfred Runyan in 1880-- Comedian\/actor Buster Keaton in 1895-- Actor Charlton Heston in 1923-- Football Hall of Fame member Sam Huff in 1934-- Writer Jackie Collins in 1937-- Writer Anne Rice in 1941-- Writer Roy Blount Jr. in 1941 (age 84)-- Civil rights activist Jamil Abdullah al-Amin, formerly known as H. Rap Brown, in 1943 (age 82)-- Baseball Hall of Fame member Tony La Russa in 1944 (age 81)-- Actor Clifton Davis in 1945 (age 80)-- Actor Susan Sarandon in 1946 (age 79)-- Actor Armand Assante in 1949 (age 76)-- Actor Christoph Waltz in 1956 (age 69)-- Actor Bill Fagerbakke in 1957 (age 68)-- Recording executive Russell Simmons in 1957 (age 68)-- Actor Wendy Makkena in 1958 (age 67)-- Musician Chris Lowe (Pet Shop Boys) in 1959 (age 66)-- Musician Jon Secada in 1961 (age 64)-- Actor Liev Schreiber in 1967 (age 58)-- Actor Abraham Benrubi in 1969 (age 56)-- Musician M. Ward (She & Him\/Monsters of Folk) in 1973 (age 52)-- Actor Alicia Silverstone in 1976 (age 49)-- Musician Richard Reed Parry (Arcade Fire\/Bell Orchestre) in 1977 (age 48)-- Musician Marc Roberge (O.A.R.) in 1978 (age 47)-- Actor Rachael Leigh Cook in 1979 (age 46)-- Actor Caitriona Balfe in 1979 (age 46)-- Actor Melissa Benoist in 1988 (age 37)-- Actor Dakota Johnson in 1989 (age 36)-- Musician Leigh-Anne Pinnock (Little Mix) in 1991 (age 34)-- Musician Jeonghan (Seventeen) in 1995 (age 30)-- Actor Ella Balinska in 1996 (age 29)