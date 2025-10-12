Those born on this date are under the sign of Libra.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Baseball Hall of Fame member Joe Cronin in 1906

-- U.S. Navy sailor Doris Miller in 1919

-- Comedian/activist Dick Gregory in 1932

-- Musician Luciano Pavarotti in 1935

-- Musician Sam Moore (Sam & Dave) in 1935

-- Musician Melvin Franklin (Temptations) in 1942

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Actor Lin Shaye in 1943 (age 82)

-- TV correspondent Chris Wallace in 1947 (age 78)

-- Musician Jane Siberry in 1955 (age 70)

-- Actor Hiroyuki Sanada in 1960 (age 65)

-- Bull Riding Hall of Fame member Lane Frost in 1963

-- Actor Hugh Jackman in 1968 (age 57)

-- Actor Adam Rich in 1968

-- Musician Martie Maguire (Chicks) in 1969 (age 56)

-- Actor Kirk Cameron in 1970 (age 55)

-- Olympic track star Marion Jones in 1975 (age 50)

-- U.S. Ski and Snowboard Hall of Fame member Bode Miller in 1977 (age 48)

-- Musician Jordan Pundik (New Found Glory) in 1979 (age 46)

-- Actor Brian J. Smith in 1981 (age 44)

-- Actor Tyler Blackburn in 1986 (age 39)

-- Actor Josh Hutcherson in 1992 (age 33)

-- Actor Ferdia Walsh-Peelo in 1999 (age 26)

-- Musician Jongho (Ateez) in 2000 (age 25)

-- Actor Iris Apatow in 2002 (age 23)