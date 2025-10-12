Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Baseball Hall of Fame member Joe Cronin in 1906-- U.S. Navy sailor Doris Miller in 1919-- Comedian\/activist Dick Gregory in 1932-- Musician Luciano Pavarotti in 1935-- Musician Sam Moore (Sam & Dave) in 1935-- Musician Melvin Franklin (Temptations) in 1942-- Actor Lin Shaye in 1943 (age 82)-- TV correspondent Chris Wallace in 1947 (age 78)-- Musician Jane Siberry in 1955 (age 70)-- Actor Hiroyuki Sanada in 1960 (age 65)-- Bull Riding Hall of Fame member Lane Frost in 1963-- Actor Hugh Jackman in 1968 (age 57)-- Actor Adam Rich in 1968-- Musician Martie Maguire (Chicks) in 1969 (age 56)-- Actor Kirk Cameron in 1970 (age 55)-- Olympic track star Marion Jones in 1975 (age 50)-- U.S. Ski and Snowboard Hall of Fame member Bode Miller in 1977 (age 48)-- Musician Jordan Pundik (New Found Glory) in 1979 (age 46)-- Actor Brian J. Smith in 1981 (age 44)-- Actor Tyler Blackburn in 1986 (age 39)-- Actor Josh Hutcherson in 1992 (age 33)-- Actor Ferdia Walsh-Peelo in 1999 (age 26)-- Musician Jongho (Ateez) in 2000 (age 25)-- Actor Iris Apatow in 2002 (age 23)