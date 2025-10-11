Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- YMCA founder George Williams in 1821-- Entrepreneur Henry John Heinz in 1844-- U.S. first lady\/writer Eleanor Roosevelt in 1884-- Writer Elmore Leonard in 1925-- Football Hall of Fame member LaVell Edwards in 1930-- Actor\/musician Ron Leibman in 1937-- Musician Daryl Hall in 1946 (age 79)-- Actor David Morse in 1953 (age 72)-- Omani Prime Minister\/Sultan Haitham bin Tariq al-Said in 1954 (age 71)-- Actor Dawn French in 1957 (age 68)-- Football Hall of Fame member Steve Young in 1961 (age 64)-- Actor Joan Cusack in 1962 (age 63)-- Musician Scott Johnson (Gin Blossoms) in 1962 (age 63)-- Actor Sean Patrick Flanery in 1965 (age 60)-- Actor Lennie James in 1965 (age 60)-- Actor Luke Perry in 1966-- Actor Jane Krakowski in 1968 (age 57)-- Icelandic President Halla Tomasdottir in 1968 (age 57)-- Actor Constance Zimmer in 1970 (age 55)-- Actor\/screenwriter Nat Faxon in 1975 (age 50)-- Actor Emily Deschanel in 1976 (age 49)-- Actor Matt Bomer in 1977 (age 48)-- Actor Trevor Donovan in 1982 (age 43)-- Actor Michelle Trachtenberg in 1985-- Golfer Michelle Wie in 1989 (age 36)-- Musician Cardi B in 1992 (age 33)-- Actor Brandon Flynn in 1993 (age 32)