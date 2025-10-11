Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- YMCA founder George Williams in 1821

-- Entrepreneur Henry John Heinz in 1844

-- U.S. first lady/writer Eleanor Roosevelt in 1884

-- Writer Elmore Leonard in 1925

-- Football Hall of Fame member LaVell Edwards in 1930

-- Actor/musician Ron Leibman in 1937

-- Musician Daryl Hall in 1946 (age 79)

-- Actor David Morse in 1953 (age 72)

-- Omani Prime Minister/Sultan Haitham bin Tariq al-Said in 1954 (age 71)

-- Actor Dawn French in 1957 (age 68)

-- Football Hall of Fame member Steve Young in 1961 (age 64)

-- Actor Joan Cusack in 1962 (age 63)

-- Musician Scott Johnson (Gin Blossoms) in 1962 (age 63)

-- Actor Sean Patrick Flanery in 1965 (age 60)

-- Actor Lennie James in 1965 (age 60)

-- Actor Luke Perry in 1966

-- Actor Jane Krakowski in 1968 (age 57)

-- Icelandic President Halla Tomasdottir in 1968 (age 57)

-- Actor Constance Zimmer in 1970 (age 55)

-- Actor/screenwriter Nat Faxon in 1975 (age 50)

-- Actor Emily Deschanel in 1976 (age 49)

-- Actor Matt Bomer in 1977 (age 48)

-- Actor Trevor Donovan in 1982 (age 43)

-- Actor Michelle Trachtenberg in 1985

-- Golfer Michelle Wie in 1989 (age 36)

-- Musician Cardi B in 1992 (age 33)

-- Actor Brandon Flynn in 1993 (age 32)