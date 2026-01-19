Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Engineer James Watt in 1736-- Confederate Gen. Robert E. Lee in 1807-- Writer Edgar Allan Poe in 1809-- Artist Paul Cezanne in 1839-- Publisher John H. Johnson in 1918-- U.N. Secretary-General Javier Perez de Cuellar in 1920-- Writer Patricia Highsmith in 1921-- Actor Jean Stapleton in 1923-- Actor Tippi Hedren in 1930 (age 96)-- TV newscaster Robert MacNeil in 1931-- Musician Phil Everly in 1939-- Musician\/actor Michael Crawford in 1942 (age 84)-- Musician Janis Joplin in 1943-- Actor Shelley Fabares in 1944 (age 82)-- Musician\/actor Dolly Parton in 1946 (age 80)-- Chef Paula Deen in 1947 (age 79)-- Musician Rod Evans (Deep Purple) in 1947 (age 79)-- Musician Dewey Bunnell (America) in 1952 (age 74)-- Musician\/actor Desi Arnaz Jr. in 1953 (age 73)-- Artist Cindy Sherman in 1954 (age 72)-- Actor Katey Sagal in 1954 (age 72)-- Comedian Paul Rodriguez in 1955 (71)-- Musician Mickey Virtue (UB40) in 1957 (age 69)-- Artist Thomas Kinkade in 1958-- Actor Paul McCrane in 1961 (age 65)-- Writer Edwidge Danticat in 1969 (age 57)-- Actor Shawn Wayans in 1971 (age 55)-- Musician John Wozniak (Marcy Playground) in 1971 (age 55)-- Actor Drea de Matteo in 1972 (age 54)-- Comedian Frank Caliendo in 1974 (age 52)-- Actor Jodie Sweetin in 1982 (age 44)-- Filmmaker Damien Chazelle in 1985 (age 41)-- International Gymnastics Hall of Fame member Shawn Johnson in 1992 (age 34)-- Musician Mac Miller in 1992-- Actor Logan Lerman in 1992 (age 34)-- Model Natalia Bryant in 2003 (age 23)