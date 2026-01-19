Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Engineer James Watt in 1736

-- Confederate Gen. Robert E. Lee in 1807

-- Writer Edgar Allan Poe in 1809

-- Artist Paul Cezanne in 1839

-- Publisher John H. Johnson in 1918

-- U.N. Secretary-General Javier Perez de Cuellar in 1920

-- Writer Patricia Highsmith in 1921

-- Actor Jean Stapleton in 1923

-- Actor Tippi Hedren in 1930 (age 96)

-- TV newscaster Robert MacNeil in 1931

-- Musician Phil Everly in 1939

-- Musician/actor Michael Crawford in 1942 (age 84)

-- Musician Janis Joplin in 1943

-- Actor Shelley Fabares in 1944 (age 82)

-- Musician/actor Dolly Parton in 1946 (age 80)

-- Chef Paula Deen in 1947 (age 79)

-- Musician Rod Evans (Deep Purple) in 1947 (age 79)

-- Musician Dewey Bunnell (America) in 1952 (age 74)

-- Musician/actor Desi Arnaz Jr. in 1953 (age 73)

-- Artist Cindy Sherman in 1954 (age 72)

-- Actor Katey Sagal in 1954 (age 72)

-- Comedian Paul Rodriguez in 1955 (71)

-- Musician Mickey Virtue (UB40) in 1957 (age 69)

-- Artist Thomas Kinkade in 1958

-- Actor Paul McCrane in 1961 (age 65)

-- Writer Edwidge Danticat in 1969 (age 57)

-- Actor Shawn Wayans in 1971 (age 55)

-- Musician John Wozniak (Marcy Playground) in 1971 (age 55)

-- Actor Drea de Matteo in 1972 (age 54)

-- Comedian Frank Caliendo in 1974 (age 52)

-- Actor Jodie Sweetin in 1982 (age 44)

-- Filmmaker Damien Chazelle in 1985 (age 41)

-- International Gymnastics Hall of Fame member Shawn Johnson in 1992 (age 34)

-- Musician Mac Miller in 1992

-- Actor Logan Lerman in 1992 (age 34)

-- Model Natalia Bryant in 2003 (age 23)