Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Poet Robert Service in 1874

-- Inventor Frank Zamboni in 1901

-- Scottish Sports Hall of Fame member/Christian missionary Eric Liddell in 1902

-- Musician Ethel Merman in 1909

-- Zoologist Dian Fossey in 1932

-- Writer Susan Sontag in 1933

-- Musician Marilyn Horne in 1934 (age 92)

-- nternational Motorsports Hall of Fame member A.J. Foyt in 1935 (age 91)

-- Producer/musician Rene Angelil in 1942

-- Musician Ronnie Milsap in 1943 (age 83)

-- Radio personality Laura Schlessinger in 1947 (age 79)

-- Filmmaker/composer John Carpenter in 1948 (age 78)

-- Choreographer/actor/filmmaker Debbie Allen in 1950 (age 76)

-- Musician Sade Adu in 1959 (age 67)

-- Musician Jill Sobule in 1959 (age 67)

-- Musician Maxine Jones (En Vogue) in 1962 (age 64)

-- Musician Paul Webb (Talk Talk) in 1962 (age 64)

-- TV personality James May in 1963 (age 63)

-- Actor/comedian Jonathan Mangum in 1971 (age 55)

-- Model Kate Moss in 1974 (age 52)

-- Musician Aaliyah in 1979

-- Musician Rashawn Ross (Dave Matthews Band) in 1979 (age 47)

-- MLB star Albert Pujols in 1980 (age 46)

-- Actor/playwright/musician Lin-Manuel Miranda in 1980 (age 46)

-- Musician Nick Valensi (Strokes) in 1981 (age 45)

-- Actor Birgitte Hjort Sorensen in 1982 (age 44)

-- Musician/actor FKA Twigs in 1988 (age 38)

-- Musician Jennie (Blackpink) in 1996 (age 30)

-- Musician Seungkwan (Seventeen) in 1998 (age 28)