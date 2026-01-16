Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Poet Robert Service in 1874-- Inventor Frank Zamboni in 1901-- Scottish Sports Hall of Fame member\/Christian missionary Eric Liddell in 1902-- Musician Ethel Merman in 1909-- Zoologist Dian Fossey in 1932-- Writer Susan Sontag in 1933-- Musician Marilyn Horne in 1934 (age 92)-- nternational Motorsports Hall of Fame member A.J. Foyt in 1935 (age 91)-- Producer\/musician Rene Angelil in 1942-- Musician Ronnie Milsap in 1943 (age 83)-- Radio personality Laura Schlessinger in 1947 (age 79)-- Filmmaker\/composer John Carpenter in 1948 (age 78)-- Choreographer\/actor\/filmmaker Debbie Allen in 1950 (age 76)-- Musician Sade Adu in 1959 (age 67)-- Musician Jill Sobule in 1959 (age 67)-- Musician Maxine Jones (En Vogue) in 1962 (age 64)-- Musician Paul Webb (Talk Talk) in 1962 (age 64)-- TV personality James May in 1963 (age 63)-- Actor\/comedian Jonathan Mangum in 1971 (age 55)-- Model Kate Moss in 1974 (age 52)-- Musician Aaliyah in 1979-- Musician Rashawn Ross (Dave Matthews Band) in 1979 (age 47)-- MLB star Albert Pujols in 1980 (age 46)-- Actor\/playwright\/musician Lin-Manuel Miranda in 1980 (age 46)-- Musician Nick Valensi (Strokes) in 1981 (age 45)-- Actor Birgitte Hjort Sorensen in 1982 (age 44)-- Musician\/actor FKA Twigs in 1988 (age 38)-- Musician Jennie (Blackpink) in 1996 (age 30)-- Musician Seungkwan (Seventeen) in 1998 (age 28)