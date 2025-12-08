Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- Mary Queen of Scots in 1542

-- Filmmaker Georges Melies in 1861

-- Musician Jean Sibelius in 1865

-- Artist Diego Rivera in 1886

-- Musician/actor Sammy Davis Jr. in 1925

-- Actor Maximilian Schell in 1930

-- Actor David Carradine in 1936

-- Actor James MacArthur in 1937

-- Musician James Galway in 1939 (age 86)

-- Musician Bobby Elliott (Hollies) in 1941 (age 84)

-- Musician Jim Morrison (Doors) in 1943

-- Musician Gregg Allman (Allman Brothers Band) in 1947

-- Writer Bill Bryson in 1951 (age 74)

-- Musician Ric Sanders (Fairport Convention) in 1952 (age 73)

-- Actor Kim Basinger in 1953 (age 72)

-- Musician Warren Cuccurullo (Duran Duran/Missing Persons) in 1956 (age 69)

-- Musician Phil Collen (Def Leppard) in 1957 (age 68)

-- Political commentator Ann Coulter in 1961 (age 64)

-- Actor Wendell Pierce in 1963 (age 62)

-- Actor Teri Hatcher in 1964 (age 61)

-- Actor David Harewood in 1965 (age 60)

-- Musician Sinead O'Connor in 1966

-- Musician Ryan Newell (Sister Hazel) in 1972 (age 53)

-- Musician Corey Taylor (Slipknot) in 1973 (age 52)

-- Actor Dominic Monaghan in 1976 (age 49)

-- Actor Matthias Schoenaerts in 1977 (age 48)

-- Actor Ian Somerhalder in 1978 (age 47)

-- Musician Ingrid Michaelson in 1979 (age 46)

-- Musician Nicki Minaj in 1982 (age 43)

-- Actor Utkarsh Ambudkar in 1983 (age 42)

-- Musician Sam Hunt in 1984 (age 41)

-- Basketball Hall of Fame member Dwight Howard in 1985 (age 40)

-- Actor AnnaSophia Robb in 1993 (age 32)

-- Actor Owen Teague in 1998 (age 27)

-- Actor Tanner Buchanan in 1998 (age 27)