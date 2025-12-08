Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- Mary Queen of Scots in 1542-- Filmmaker Georges Melies in 1861-- Musician Jean Sibelius in 1865-- Artist Diego Rivera in 1886-- Musician\/actor Sammy Davis Jr. in 1925-- Actor Maximilian Schell in 1930-- Actor David Carradine in 1936-- Actor James MacArthur in 1937-- Musician James Galway in 1939 (age 86)-- Musician Bobby Elliott (Hollies) in 1941 (age 84)-- Musician Jim Morrison (Doors) in 1943-- Musician Gregg Allman (Allman Brothers Band) in 1947-- Writer Bill Bryson in 1951 (age 74)-- Musician Ric Sanders (Fairport Convention) in 1952 (age 73)-- Actor Kim Basinger in 1953 (age 72)-- Musician Warren Cuccurullo (Duran Duran\/Missing Persons) in 1956 (age 69)-- Musician Phil Collen (Def Leppard) in 1957 (age 68)-- Political commentator Ann Coulter in 1961 (age 64)-- Actor Wendell Pierce in 1963 (age 62)-- Actor Teri Hatcher in 1964 (age 61)-- Actor David Harewood in 1965 (age 60)-- Musician Sinead O'Connor in 1966-- Musician Ryan Newell (Sister Hazel) in 1972 (age 53)-- Musician Corey Taylor (Slipknot) in 1973 (age 52)-- Actor Dominic Monaghan in 1976 (age 49)-- Actor Matthias Schoenaerts in 1977 (age 48)-- Actor Ian Somerhalder in 1978 (age 47)-- Musician Ingrid Michaelson in 1979 (age 46)-- Musician Nicki Minaj in 1982 (age 43)-- Actor Utkarsh Ambudkar in 1983 (age 42)-- Musician Sam Hunt in 1984 (age 41)-- Basketball Hall of Fame member Dwight Howard in 1985 (age 40)-- Actor AnnaSophia Robb in 1993 (age 32)-- Actor Owen Teague in 1998 (age 27)-- Actor Tanner Buchanan in 1998 (age 27)