Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Writer Rudyard Kipling in 1865

-- Musician Bo Diddley in 1928

-- Actor/dancer Russ Tamblyn in 1934 (age 91)

-- Actor Joseph Bologna in 1934

-- Baseball Hall of Fame member Sandy Koufax in 1934 (age 91)

-- Musician Noel Paul Stookey (Peter, Paul and Mary) in 1937 (age 88)

-- TV director James Burrows in 1940 (age 85)

-- Musician Mike Nesmith in 1942

-- Musician Davy Jones in 1945

-- Musician Patti Smith in 1946 (age 79)

-- Musician/producer Jeff Lynne (Traveling Wilburys/Electric Light Orchestra/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1947 (age 78)

-- TV personality Meredith Vieira in 1953 (age 72)

-- Actor Sheryl Lee Ralph in 1956 (age 69)

-- TV personality Matt Lauer in 1957 (age 68)

-- Actor Tracey Ullman in 1959 (age 66)

-- Political commentator Sean Hannity in 1961 (age 64)

-- Actor George Newbern in 1964 (age 61)

-- Musician Jay Kay (Jamiroquai) in 1969 (age 56)

-- Actor Daniel Sunjata in 1971 (age 54)

-- Golfer Tiger Woods in 1975 (age 50)

-- Actor Lucy Punch in 1977 (age 48)

-- TV personality/International Boxing Hall of Fame member Laila Ali in 1977 (age 48)

-- Musician/actor Tyrese Gibson in 1978 (age 47)

-- Musician Tim Lopez (Plain White T's) in 1980 (age 45)

-- Actor Eliza Dushku in 1980 (age 45)

-- Actor Kristin Kreuk in 1982 (age 43)

-- Musician Wesley Schultz (Lumineers) in 1982 (age 43)

-- NBA player LeBron James in 1984 (age 41)

-- Musician/actor Andra Day in 1984 (age 41)

-- Actor Caity Lotz in 1986 (age 39)

-- Musician Ellie Goulding in 1986 (age 39)

-- Musician V (BTS) in 1995 (age 30)

-- Musician Joshua Hong (Seventeen) in 1995 (age 30)

-- Actor/musician Dominic Fike in 1995 (age 30)

-- Actor Brady Noon in 2005 (age 20)