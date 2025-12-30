Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Writer Rudyard Kipling in 1865-- Musician Bo Diddley in 1928-- Actor\/dancer Russ Tamblyn in 1934 (age 91)-- Actor Joseph Bologna in 1934-- Baseball Hall of Fame member Sandy Koufax in 1934 (age 91)-- Musician Noel Paul Stookey (Peter, Paul and Mary) in 1937 (age 88)-- TV director James Burrows in 1940 (age 85)-- Musician Mike Nesmith in 1942-- Musician Davy Jones in 1945-- Musician Patti Smith in 1946 (age 79)-- Musician\/producer Jeff Lynne (Traveling Wilburys\/Electric Light Orchestra\/Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1947 (age 78)-- TV personality Meredith Vieira in 1953 (age 72)-- Actor Sheryl Lee Ralph in 1956 (age 69)-- TV personality Matt Lauer in 1957 (age 68)-- Actor Tracey Ullman in 1959 (age 66)-- Political commentator Sean Hannity in 1961 (age 64)-- Actor George Newbern in 1964 (age 61)-- Musician Jay Kay (Jamiroquai) in 1969 (age 56)-- Actor Daniel Sunjata in 1971 (age 54)-- Golfer Tiger Woods in 1975 (age 50)-- Actor Lucy Punch in 1977 (age 48)-- TV personality\/International Boxing Hall of Fame member Laila Ali in 1977 (age 48)-- Musician\/actor Tyrese Gibson in 1978 (age 47)-- Musician Tim Lopez (Plain White T's) in 1980 (age 45)-- Actor Eliza Dushku in 1980 (age 45)-- Actor Kristin Kreuk in 1982 (age 43)-- Musician Wesley Schultz (Lumineers) in 1982 (age 43)-- NBA player LeBron James in 1984 (age 41)-- Musician\/actor Andra Day in 1984 (age 41)-- Actor Caity Lotz in 1986 (age 39)-- Musician Ellie Goulding in 1986 (age 39)-- Musician V (BTS) in 1995 (age 30)-- Musician Joshua Hong (Seventeen) in 1995 (age 30)-- Actor\/musician Dominic Fike in 1995 (age 30)-- Actor Brady Noon in 2005 (age 20)