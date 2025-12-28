Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Woodrow Wilson, 28th president of the United States, in 1856

-- Musician Earl "Fatha" Hines in 1903

-- Comic book writer Stan Lee in 1922

-- Actor Maggie Smith in 1934

-- Entrepreneur Philip Anschutz in 1939 (age 86)

-- Musician Edgar Winter (Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1946 (age 79)

-- Actor Denzel Washington in 1954 (age 71)

-- TV personality Gayle King in 1954 (age 71)

-- Activist/Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo in 1955

-- Political commentator Ana Navarro in 1971 (age 54)

-- Comedian/TV personality Seth Meyers in 1973 (age 52)

-- Actor Joe Manganiello in 1976 (age 49)

-- Actor Vanessa Ferlito in 1977 (age 48)

-- Musician John Legend in 1978 (age 47)

-- Actor Noomi Rapace in 1979 (age 46)

-- Actor Andre Holland in 1979 (age 46)

-- Actor Sienna Miller in 1981 (age 44)

-- Actor Mackenzie Rosman in 1989 (age 36)

-- Musician David Archuleta in 1990 (age 35)

-- Olympic gold medal-winning swimmer Adam Peaty in 1994 (age 31)

-- Actor Maitreyi Ramakrishnan in 2001 (age 24)

-- Actor Miles Brown in 2004 (age 21)