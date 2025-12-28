Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Woodrow Wilson, 28th president of the United States, in 1856-- Musician Earl "Fatha" Hines in 1903-- Comic book writer Stan Lee in 1922-- Actor Maggie Smith in 1934-- Entrepreneur Philip Anschutz in 1939 (age 86)-- Musician Edgar Winter (Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1946 (age 79)-- Actor Denzel Washington in 1954 (age 71)-- TV personality Gayle King in 1954 (age 71)-- Activist\/Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo in 1955-- Political commentator Ana Navarro in 1971 (age 54)-- Comedian\/TV personality Seth Meyers in 1973 (age 52)-- Actor Joe Manganiello in 1976 (age 49)-- Actor Vanessa Ferlito in 1977 (age 48)-- Musician John Legend in 1978 (age 47)-- Actor Noomi Rapace in 1979 (age 46)-- Actor Andre Holland in 1979 (age 46)-- Actor Sienna Miller in 1981 (age 44)-- Actor Mackenzie Rosman in 1989 (age 36)-- Musician David Archuleta in 1990 (age 35)-- Olympic gold medal-winning swimmer Adam Peaty in 1994 (age 31)-- Actor Maitreyi Ramakrishnan in 2001 (age 24)-- Actor Miles Brown in 2004 (age 21)