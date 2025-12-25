Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- American Red Cross founder Clara Barton in 1821

-- Hotelier Conrad Hilton in 1887

-- Robert "Believe It or Not" Ripley in 1890

-- Actor Humphrey Bogart in 1899

-- Anwar Sadat, Egyptian president/Nobel Peace Prize laureate, in 1918

-- Musician John Edwards (Spinners) in 1944 (age 81)

-- Musician Jimmy Buffett in 1946

-- Musician Barbara Mandrell in 1948 (age 77)

-- Actor Sissy Spacek in 1949 (age 76)

-- Political adviser Karl Rove in 1950 (age 75)

-- Actor CCH Pounder in 1952 (age 73)

-- Musician Robin Campbell (UB40) in 1954 (age 71)

-- Musician Annie Lennox (Eurythmics) in 1954 (age 71)

-- Musician Shane MacGowan (Pogues) in 1957

-- Baseball Hall of Fame member Rickey Henderson in 1958

-- Model/photographer Helena Christensen in 1968 (age 57)

-- Musician Dido in 1971 (age 54)

-- Musician Noel Hogan (Cranberries) in 1971 (age 54)

-- Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau in 1971 (age 54)

-- Musician Josh Freese (Vandals/Foo Fighters/Devo) in 1972 (age 53)

-- Actor Jeremy Strong in 1978 (age 47)

-- Actor Georgia Tennant in 1984 (age 41)

-- Actor Perdita Weeks in 1985 (age 40)

-- Actor Rachel Keller in 1991 (age 34)

-- Actor Terry Hu in 1995 (age 30)

-- Model Adut Akech in 1999 (age 26)