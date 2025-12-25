Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- American Red Cross founder Clara Barton in 1821-- Hotelier Conrad Hilton in 1887-- Robert "Believe It or Not" Ripley in 1890-- Actor Humphrey Bogart in 1899-- Anwar Sadat, Egyptian president\/Nobel Peace Prize laureate, in 1918-- Musician John Edwards (Spinners) in 1944 (age 81)-- Musician Jimmy Buffett in 1946-- Musician Barbara Mandrell in 1948 (age 77)-- Actor Sissy Spacek in 1949 (age 76)-- Political adviser Karl Rove in 1950 (age 75)-- Actor CCH Pounder in 1952 (age 73)-- Musician Robin Campbell (UB40) in 1954 (age 71)-- Musician Annie Lennox (Eurythmics) in 1954 (age 71)-- Musician Shane MacGowan (Pogues) in 1957-- Baseball Hall of Fame member Rickey Henderson in 1958-- Model\/photographer Helena Christensen in 1968 (age 57)-- Musician Dido in 1971 (age 54)-- Musician Noel Hogan (Cranberries) in 1971 (age 54)-- Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau in 1971 (age 54)-- Musician Josh Freese (Vandals\/Foo Fighters\/Devo) in 1972 (age 53)-- Actor Jeremy Strong in 1978 (age 47)-- Actor Georgia Tennant in 1984 (age 41)-- Actor Perdita Weeks in 1985 (age 40)-- Actor Rachel Keller in 1991 (age 34)-- Actor Terry Hu in 1995 (age 30)-- Model Adut Akech in 1999 (age 26)