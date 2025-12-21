Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- Archbishop of Canterbury Thomas Becket in 1118-- American Revolution figure Paul Revere in 1734-- Dog breeder Jack Russell in 1795-- World Golf Hall of Fame member Walter Hagen in 1892-- Baseball Hall of Fame member Josh Gibson in 1911-- College Football Hall of Fame member Joe Paterno in 1926-- TV personality Phil Donahue in 1935-- Actor Jane Fonda in 1937 (age 88)-- Musician Frank Zappa in 1940-- Musician Carl Wilson (Beach Boys) in 1946-- Actor Samuel L. Jackson in 1948 (age 77)-- Film producer Jeffrey Katzenberg in 1950 (age 75)-- Actor Dennis Boutsikaris in 1952 (age 73)-- International Tennis Hall of fame member Chris Evert in 1954 (age 71)-- Actor Jane Kaczmarek in 1955 (age 70)-- Comedian\/actor Ray Romano in 1957 (age 68)-- USA Track & Field Hall of Fame member Florence Griffith-Joyner in 1959-- Actor Andy Dick in 1965 (age 60)-- Musician Gabby Glaser (Luscious Jackson) in 1965 (age 60)-- Kenyan President William Ruto in 1966 (age 59)-- Actor Michelle Hurd in 1966 (age 59)-- Actor Kiefer Sutherland in 1966 (age 59)-- Actor Julie Delpy in 1969 (age 56)-- Belgian Prime Minister Bart De Wever in 1970 (age 55)-- Musician Brett Scallions (Fuel) in 1971 (age 54)-- Musician Natalie Grant in 1971 (age 54)-- French President Emmanuel Macron in 1977 (age 48)-- Actor Rutina Wesley in 1978 (age 47)-- Actor Tom Payne in 1982 (age 43)-- Actor Steven Yeun in 1983 (age 42)-- Actor Quinta Brunson in 1989 (age 36)-- Actor Kaitlyn Dever in 1996 (age 29)-- Actor Madelyn Cline in 1997 (age 28)