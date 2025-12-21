Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- Archbishop of Canterbury Thomas Becket in 1118

-- American Revolution figure Paul Revere in 1734

-- Dog breeder Jack Russell in 1795

-- World Golf Hall of Fame member Walter Hagen in 1892

-- Baseball Hall of Fame member Josh Gibson in 1911

-- College Football Hall of Fame member Joe Paterno in 1926

-- TV personality Phil Donahue in 1935

-- Actor Jane Fonda in 1937 (age 88)

-- Musician Frank Zappa in 1940

-- Musician Carl Wilson (Beach Boys) in 1946

-- Actor Samuel L. Jackson in 1948 (age 77)

-- Film producer Jeffrey Katzenberg in 1950 (age 75)

-- Actor Dennis Boutsikaris in 1952 (age 73)

-- International Tennis Hall of fame member Chris Evert in 1954 (age 71)

-- Actor Jane Kaczmarek in 1955 (age 70)

-- Comedian/actor Ray Romano in 1957 (age 68)

-- USA Track & Field Hall of Fame member Florence Griffith-Joyner in 1959

-- Actor Andy Dick in 1965 (age 60)

-- Musician Gabby Glaser (Luscious Jackson) in 1965 (age 60)

-- Kenyan President William Ruto in 1966 (age 59)

-- Actor Michelle Hurd in 1966 (age 59)

-- Actor Kiefer Sutherland in 1966 (age 59)

-- Actor Julie Delpy in 1969 (age 56)

-- Belgian Prime Minister Bart De Wever in 1970 (age 55)

-- Musician Brett Scallions (Fuel) in 1971 (age 54)

-- Musician Natalie Grant in 1971 (age 54)

-- French President Emmanuel Macron in 1977 (age 48)

-- Actor Rutina Wesley in 1978 (age 47)

-- Actor Tom Payne in 1982 (age 43)

-- Actor Steven Yeun in 1983 (age 42)

-- Actor Quinta Brunson in 1989 (age 36)

-- Actor Kaitlyn Dever in 1996 (age 29)

-- Actor Madelyn Cline in 1997 (age 28)