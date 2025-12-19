Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

They include:

-- Activist Mary Livermore in 1820

-- Writer Eleanor Porter in 1868

-- Baseball Hall of Fame member Ford Frick in 1894

-- Musician Edith Piaf in 1915

-- Musician Little Jimmy Dickens in 1920

-- Actor Cicely Tyson in 1924

-- Baseball Hall of Fame member Al Kaline in 1934

-- Musician Phil Ochs in 1940

-- Musician Alvin Lee (Ten Years After) in 1944

-- Actor Tim Reid in 1944 (age 81)

-- Musician John McEuen (Nitty Gritty Dirt Band) in 1945 (age 80)

-- Actor Robert Urich in 1946

-- Actor Mike Lookinland in 1960 (age 65)

-- Actor Scott Cohen in 1961 (age 64)

-- Actor Jennifer Beals in 1963 (age 62)

-- Actor Robert MacNaughton in 1966 (age 59)

-- Magician Criss Angel in 1967 (age 58)

-- Actor Ken Marino in 1968 (age 57)

-- Actor Kristy Swanson in 1969 (age 56)

-- Game designer Hideki Kamiya in 1970 (age 55)

-- Model/actor Tyson Beckford in 1970 (age 55)

-- Actor Alyssa Milano in 1972 (age 53)

-- Actor Jake Gyllenhaal in 1980 (age 45)

-- Actor Marla Sokoloff in 1980 (age 45)

-- Actor Annie Murphy in 1986 (age 39)

-- Actor Keiynan Lonsdale in 1991 (age 34)

-- Actor Nik Dodani in 1993 (age 32)

-- Actor Hermione Corfield in 1993 (age 32)

-- Musician King Princess in 1998 (age 27)