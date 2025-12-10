Those born on this date are under the sign of Sagittarius.They include:-- Abolitionist\/journalist William Lloyd Garrison in 1805-- Mathematician Ada Lovelace in 1815-- Poet Emily Dickinson in 1830-- Poet Nelly Sachs in 1891-- Writer Clarice Lispector in 1920-- Actor Tommy Kirk in 1941-- Actor Fionnula Flanagan in 1941 (age 84)-- Musician Walter "Clyde" Orange (Commodores) in 1946 (age 79)-- Bangladeshi President Mohammed Shahabuddin in 1949 (age 76)-- Actor Susan Dey in 1952 (age 73)-- Actor Michael Clarke Duncan in 1957-- Actor\/filmmaker Kenneth Branagh in 1960 (age 65)-- Musician\/actor Nia Peeples in 1961 (age 64)-- Celebrity chef Bobby Flay in 1964 (age 61)-- Musician J Mascis (Dinosaur Jr.) in 1965 (age 60)-- Musician Scot Alexander (Dishwalla) in 1971 (age 54)-- Musician Meg White (White Stripes) in 1974 (age 51)-- Actor Emmanuelle Chriqui in 1975 (age 50)-- Actor Xavier Samuel in 1983 (age 42)-- Actor\/TV personality Raven-Symone Pearman in 1985 (age 40)-- Musician Natti Natasha in 1986 (age 39)-- Musician\/actor\/filmmaker Teyana Taylor in 1990 (age 35)-- Actor Kiki Layne in 1991 (age 34)-- Actor Melissa Roxburgh in 1992 (age 33)-- Musician Morgan Wade in 1994 (age 31)-- NFL player Joe Burrow in 1996 (age 29)