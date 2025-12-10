Those born on this date are under the sign of Sagittarius.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Abolitionist/journalist William Lloyd Garrison in 1805

-- Mathematician Ada Lovelace in 1815

-- Poet Emily Dickinson in 1830

-- Poet Nelly Sachs in 1891

-- Writer Clarice Lispector in 1920

-- Actor Tommy Kirk in 1941

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Actor Fionnula Flanagan in 1941 (age 84)

-- Musician Walter "Clyde" Orange (Commodores) in 1946 (age 79)

-- Bangladeshi President Mohammed Shahabuddin in 1949 (age 76)

-- Actor Susan Dey in 1952 (age 73)

-- Actor Michael Clarke Duncan in 1957

-- Actor/filmmaker Kenneth Branagh in 1960 (age 65)

-- Musician/actor Nia Peeples in 1961 (age 64)

-- Celebrity chef Bobby Flay in 1964 (age 61)

-- Musician J Mascis (Dinosaur Jr.) in 1965 (age 60)

-- Musician Scot Alexander (Dishwalla) in 1971 (age 54)

-- Musician Meg White (White Stripes) in 1974 (age 51)

-- Actor Emmanuelle Chriqui in 1975 (age 50)

-- Actor Xavier Samuel in 1983 (age 42)

-- Actor/TV personality Raven-Symone Pearman in 1985 (age 40)

-- Musician Natti Natasha in 1986 (age 39)

-- Musician/actor/filmmaker Teyana Taylor in 1990 (age 35)

-- Actor Kiki Layne in 1991 (age 34)

-- Actor Melissa Roxburgh in 1992 (age 33)

-- Musician Morgan Wade in 1994 (age 31)

-- NFL player Joe Burrow in 1996 (age 29)