Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Writer Johann von Goethe in 1749

-- Elizabeth Ann Seton, first U.S.-born Catholic saint, in 1774

-- Comic book artist Jack Kirby in 1917

-- Writer Janet Frame in 1924

-- Actor Ken Jenkins in 1940 (age 84)

-- Baseball legend Lou Piniella in 1943 (age 82)

-- Musician/actor David Soul in 1943

-- Actor Barbara Bach in 1947 (age 78)

-- Musician Wayne Osmond in 1951

-- Actor Luis Guzman in 1956 (age 69)

-- Actor Daniel Stern in 1957 (age 68)

-- U.S. Olympic Hall of Fame figure skater Scott Hamilton in 1958 (age 67)

-- Actor Emma Samms in 1960 (age 65)

-- Actor Jennifer Coolidge in 1961 (age 64)

-- Filmmaker David Fincher in 1962 (age 63)

-- Musician Shania Twain in 1965 (age 60)

-- Actor Billy Boyd in 1968 (age 57)

-- Actor/musician Jack Black (Tenacious D) in 1969 (age 56)

-- Actor Jason Priestley in 1969 (age 56)

-- Business executive/writer Sheryl Sandberg in 1969 (age 56)

-- World Figure Skating Hall of Fame member Todd Eldredge in 1971 (age 54)

-- International Swimming Hall of Fame member Janet Evans in 1971 (age 54)

-- Musician Max Collins (Eve 6) in 1978 (age 47)

-- Musician Jake Owen in 1981 (age 44)

-- Musician LeAnn Rimes in 1982 (age 43)

-- Musician Florence Welch (Florence and the Machine) in 1986 (age 39)

-- Actor Armie Hammer in 1986 (age 39)

-- Actor Shalita Grant in 1988 (age 37)

-- Actor Kyle Massey in 1991 (age 34)

-- Actor Quvenzhane Wallis in 2003 (age 22)

-- Actor August Maturo in 2007 (age 18)