Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Writer Johann von Goethe in 1749-- Elizabeth Ann Seton, first U.S.-born Catholic saint, in 1774-- Comic book artist Jack Kirby in 1917-- Writer Janet Frame in 1924-- Actor Ken Jenkins in 1940 (age 84)-- Baseball legend Lou Piniella in 1943 (age 82)-- Musician\/actor David Soul in 1943-- Actor Barbara Bach in 1947 (age 78)-- Musician Wayne Osmond in 1951-- Actor Luis Guzman in 1956 (age 69)-- Actor Daniel Stern in 1957 (age 68)-- U.S. Olympic Hall of Fame figure skater Scott Hamilton in 1958 (age 67)-- Actor Emma Samms in 1960 (age 65)-- Actor Jennifer Coolidge in 1961 (age 64)-- Filmmaker David Fincher in 1962 (age 63)-- Musician Shania Twain in 1965 (age 60)-- Actor Billy Boyd in 1968 (age 57)-- Actor\/musician Jack Black (Tenacious D) in 1969 (age 56)-- Actor Jason Priestley in 1969 (age 56)-- Business executive\/writer Sheryl Sandberg in 1969 (age 56)-- World Figure Skating Hall of Fame member Todd Eldredge in 1971 (age 54)-- International Swimming Hall of Fame member Janet Evans in 1971 (age 54)-- Musician Max Collins (Eve 6) in 1978 (age 47)-- Musician Jake Owen in 1981 (age 44)-- Musician LeAnn Rimes in 1982 (age 43)-- Musician Florence Welch (Florence and the Machine) in 1986 (age 39)-- Actor Armie Hammer in 1986 (age 39)-- Actor Shalita Grant in 1988 (age 37)-- Actor Kyle Massey in 1991 (age 34)-- Actor Quvenzhane Wallis in 2003 (age 22)-- Actor August Maturo in 2007 (age 18)