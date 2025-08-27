Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Philosopher Georg Hegel in 1770

-- Writer Theodore Dreiser in 1871

-- Automaker Charles Rolls in 1877

-- Photographer Man Ray in 1890

-- Lyndon Baines Johnson, 36th president of the United States, in 1908

-- Musician/actor Tommy Sands in 1937 (age 88)

-- Writer William Least Heat-Moon in 1939 (age 86)

-- Actor Tuesday Weld in 1943 (age 82)

-- Actor Paul Reubens in 1952

-- Musician Alex Lifeson (Rush) in 1953 (age 72)

-- Actor Peter Stormare in 1953 (age 72)

-- Musician Glen Matlock (Sex Pistols/Blondie) in 1956 (age 69)

-- World Golf Hall of Fame member Bernhard Langer in 1957 (age 68)

-- Actor Peter Mensah in 1959 (age 66)

-- Fashion designer/filmmaker Tom Ford in 1961 (age 64)

-- Musician Mike Johnson (Dinosaur Jr.) in 1965 (age 60)

-- Musician Bobo (Beastie Boys/Cypress Hill) in 1968 (age 57)

-- Actor Chandra Wilson in 1969 (age 56)

-- Musician Tony Kanal (No Doubt) in 1970 (age 55)

-- Actor Sarah Chalke in 1976 (age 49)

-- Actor Shaun Weiss in 1978 (age 47)

-- Actor Aaron Paul in 1979 (age 46)

-- Musician Jon Siebels (Eve 6) in 1979 (age 46)

-- Musician Sarah Neufeld (Arcade Fire) in 1979 (age 46)

-- Actor Patrick J. Adams in 1981 (age 44)

-- Actor Kayla Ewell in 1985 (age 40)

-- Actor Tiffany Boone in 1987 (age 38)

-- Musician Kim Petras in 1992 (age 33)

-- Actor Blake Jenner in 1992 (age 33)

-- Actor Ellar Coltrane in 1994 (age 31)

-- Actor Jessie Mei Li in 1995 (age 30)

-- Musician Rod Wave in 1998 (age 27)

-- Actor Ariana Greenblatt in 2007 (age 18)