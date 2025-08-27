Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Philosopher Georg Hegel in 1770-- Writer Theodore Dreiser in 1871-- Automaker Charles Rolls in 1877-- Photographer Man Ray in 1890-- Lyndon Baines Johnson, 36th president of the United States, in 1908-- Musician\/actor Tommy Sands in 1937 (age 88)-- Writer William Least Heat-Moon in 1939 (age 86)-- Actor Tuesday Weld in 1943 (age 82)-- Actor Paul Reubens in 1952-- Musician Alex Lifeson (Rush) in 1953 (age 72)-- Actor Peter Stormare in 1953 (age 72)-- Musician Glen Matlock (Sex Pistols\/Blondie) in 1956 (age 69)-- World Golf Hall of Fame member Bernhard Langer in 1957 (age 68)-- Actor Peter Mensah in 1959 (age 66)-- Fashion designer\/filmmaker Tom Ford in 1961 (age 64)-- Musician Mike Johnson (Dinosaur Jr.) in 1965 (age 60)-- Musician Bobo (Beastie Boys\/Cypress Hill) in 1968 (age 57)-- Actor Chandra Wilson in 1969 (age 56)-- Musician Tony Kanal (No Doubt) in 1970 (age 55)-- Actor Sarah Chalke in 1976 (age 49)-- Actor Shaun Weiss in 1978 (age 47)-- Actor Aaron Paul in 1979 (age 46)-- Musician Jon Siebels (Eve 6) in 1979 (age 46)-- Musician Sarah Neufeld (Arcade Fire) in 1979 (age 46)-- Actor Patrick J. Adams in 1981 (age 44)-- Actor Kayla Ewell in 1985 (age 40)-- Actor Tiffany Boone in 1987 (age 38)-- Musician Kim Petras in 1992 (age 33)-- Actor Blake Jenner in 1992 (age 33)-- Actor Ellar Coltrane in 1994 (age 31)-- Actor Jessie Mei Li in 1995 (age 30)-- Musician Rod Wave in 1998 (age 27)-- Actor Ariana Greenblatt in 2007 (age 18)