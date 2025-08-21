Those born on this date are under the sign of Leo.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Britain's Princess Margaret in 1930

-- Actor Melvin Van Peebles in 1932

-- Basketball Hall of Fame member Wilt Chamberlain in 1936

-- Musician Kenny Rogers in 1938

-- Actor Clarence Williams III in 1939

-- Musician Jackie DeShannon in 1941 (age 84)

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Filmmaker Peter Weir in 1944 (age 81)

-- Actor Patty McCormack in 1945 (age 80)

-- Actor Loretta Devine in 1949 (age 76)

-- Musician Glenn Hughes (Deep Purple) in 1951 (age 74)

-- Actor Kim Cattrall in 1956 (age 69)

-- Musician Joe Strummer in 1952

-- College Football Hall of Fame member Archie Griffin in 1954 (age 71)

-- Entrepreneur Steve Case in 1958 (age 67)

-- Moroccan King Mohammed VI in 1963 (age 62)

-- Cartoonist Stephane Charbonnier in 1967

-- Actor Carrie-Anne Moss in 1967 (age 58)

-- Musician Serj Tankian (System of a Down) in 1967 (age 58)

-- Comedian/actor Marc Evan Jackson in 1970 (age 55)

-- Musician Liam Howlett (Prodigy) in 1971 (age 54)

-- Actor Alicia Witt in 1975 (age 49)

-- Musician Kelis in 1979 (age 46)

-- TV personality Brody Jenner in 1983 (age 42)

-- Olympic sprinter Usain Bolt in 1986 (age 39)

-- Musician Kacey Musgraves in 1988 (age 37)

-- Actor Hayden Panettiere in 1989 (age 36)

-- Comedian/actor/musician Bo Burnham in 1990 (age 35)

-- Actor RJ Mitte in 1992 (age 33)