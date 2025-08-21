Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Britain's Princess Margaret in 1930-- Actor Melvin Van Peebles in 1932-- Basketball Hall of Fame member Wilt Chamberlain in 1936-- Musician Kenny Rogers in 1938-- Actor Clarence Williams III in 1939-- Musician Jackie DeShannon in 1941 (age 84)-- Filmmaker Peter Weir in 1944 (age 81)-- Actor Patty McCormack in 1945 (age 80)-- Actor Loretta Devine in 1949 (age 76)-- Musician Glenn Hughes (Deep Purple) in 1951 (age 74)-- Actor Kim Cattrall in 1956 (age 69)-- Musician Joe Strummer in 1952-- College Football Hall of Fame member Archie Griffin in 1954 (age 71)-- Entrepreneur Steve Case in 1958 (age 67)-- Moroccan King Mohammed VI in 1963 (age 62)-- Cartoonist Stephane Charbonnier in 1967-- Actor Carrie-Anne Moss in 1967 (age 58)-- Musician Serj Tankian (System of a Down) in 1967 (age 58)-- Comedian\/actor Marc Evan Jackson in 1970 (age 55)-- Musician Liam Howlett (Prodigy) in 1971 (age 54)-- Actor Alicia Witt in 1975 (age 49)-- Musician Kelis in 1979 (age 46)-- TV personality Brody Jenner in 1983 (age 42)-- Olympic sprinter Usain Bolt in 1986 (age 39)-- Musician Kacey Musgraves in 1988 (age 37)-- Actor Hayden Panettiere in 1989 (age 36)-- Comedian\/actor\/musician Bo Burnham in 1990 (age 35)-- Actor RJ Mitte in 1992 (age 33)