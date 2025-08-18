Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Virginia Dare, first English settler born in the American colonies, in 1587-- Explorer Meriwether Lewis in 1774-- Entrepreneur Marshall Field in 1834-- Entrepreneur Max Factor in 1904-- Actor Shelley Winters in 1920-- U.S. first lady Rosalynn Carter in 1927-- Filmmaker Roman Polanski in 1933 (age 92)-- Baseball Hall of Fame member Roberto Clemente in 1934-- Olympic decathlete Rafer Johnson in 1935-- Actor Robert Redford in 1936 (age 89)-- Actor Martin Mull in 1943-- Musician Dennis Elliott (Foreigner) in 1950 (age 75)-- Actor Patrick Swayze in 1952-- Actor Denis Leary in 1957 (age 68)-- Actor Madeleine Stowe in 1958 (age 67)-- TV journalist Bob Woodruff in 1961 (age 64)-- Musician Zac Maloy (Nixons) in 1968 (age 57)-- Musician Everlast (House of Pain) in 1969 (age 56)-- Musician Masta Killa (Wu-Tang Clan) in 1969 (age 56)-- Actor Edward Norton in 1969 (age 56)-- Actor Christian Slater in 1969 (age 56)-- Actor Malcolm-Jamal Warner in 1970-- Actor Kaitlin Olson in 1975 (age 50)-- Actor Dar Salim in 1977 (age 48)-- Actor Andy Samberg in 1978 (age 47)-- Musician Brad Tursi (Old Dominion) in 1979 (age 46)-- Musician Mika in 1983 (age 42)-- Actor\/comedian Anna Akana in 1989 (age 36)-- Actor Richard Harmon in 1991 (age 34)-- Actor Maia Mitchell in 1993 (age 32)-- Actor Madelaine Petsch in 1994 (age 31)-- Actor Josephine Langford in 1997 (age 28)