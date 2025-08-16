Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Physicist Gabriel Lippmann in 1845-- Writer T.E. Lawrence in 1888-- Israeli Prime Minister\/Nobel Peace Prize laureate Menachem Begin in 1913-- Writer Charles Bukowski in 1920-- Journalist Louis Lomax in 1922-- Actor Ann Blyth in 1928 (age 97)-- Football Hall of Fame member\/sports commentator Frank Gifford in 1930-- Actor Julie Newmar in 1933 (age 92)-- Actor Bob Balaban in 1945 (age 80)-- Actor Lesley Ann Warren in 1946 (age 80)-- Actor Marshall Manesh in 1950 (age 75)-- Actor Reginald VelJohnson in 1952 (age 73)-- TV personality Kathie Lee Gifford in 1953 (age 72)-- Musician J.T. Taylor (Kool & the Gang) in 1953 (age 72)-- Filmmaker James Cameron in 1954 (age 71)-- Actor Jeff Perry in 1955 (age 70)-- Actor Laura Innes in 1957 (age 68)-- Musician Tim Farriss (INXS) in 1957 (age 68)-- Actor Angela Bassett in 1958 (age 67)-- Musician\/actor Madonna in 1958 (age 67)-- Actor Timothy Hutton in 1960 (age 65)-- Actor Steve Carell in 1962 (age 63)-- Actor Andy Milder in 1969 (age 56)-- Musician Emily Robison (Chicks) in 1972 (age 53)-- Filmmaker Taika Waititi in 1975 (age 50)-- Musician Vanessa Carlton in 1980 (age 45)-- Actor Cam Gigandet in 1982 (age 43)-- Musician Cristin Milioti in 1985 (age 40)-- Actor Arden Cho in 1985 (age 40)-- Musician Taylor Goldsmith (Dawes) in 1985 (age 40)-- Musician Dan Smyers (Dan and Shay) in 1986 (age 39)-- Actor Rumor Willis in 1988 (age 37)-- Actor Evanna Lynch in 1991 (age 34)-- Musician Young Thug in 1991 (age 34)-- Actor Cameron Monaghan in 1993 (age 32)-- Olympic swimmer Caeleb Dressel in 1996 (age 29)-- Tennis player Jannik Sinner in 2001 (age 24)