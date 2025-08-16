Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Physicist Gabriel Lippmann in 1845

-- Writer T.E. Lawrence in 1888

-- Israeli Prime Minister/Nobel Peace Prize laureate Menachem Begin in 1913

-- Writer Charles Bukowski in 1920

-- Journalist Louis Lomax in 1922

-- Actor Ann Blyth in 1928 (age 97)

-- Football Hall of Fame member/sports commentator Frank Gifford in 1930

-- Actor Julie Newmar in 1933 (age 92)

-- Actor Bob Balaban in 1945 (age 80)

-- Actor Lesley Ann Warren in 1946 (age 80)

-- Actor Marshall Manesh in 1950 (age 75)

-- Actor Reginald VelJohnson in 1952 (age 73)

-- TV personality Kathie Lee Gifford in 1953 (age 72)

-- Musician J.T. Taylor (Kool & the Gang) in 1953 (age 72)

-- Filmmaker James Cameron in 1954 (age 71)

-- Actor Jeff Perry in 1955 (age 70)

-- Actor Laura Innes in 1957 (age 68)

-- Musician Tim Farriss (INXS) in 1957 (age 68)

-- Actor Angela Bassett in 1958 (age 67)

-- Musician/actor Madonna in 1958 (age 67)

-- Actor Timothy Hutton in 1960 (age 65)

-- Actor Steve Carell in 1962 (age 63)

-- Actor Andy Milder in 1969 (age 56)

-- Musician Emily Robison (Chicks) in 1972 (age 53)

-- Filmmaker Taika Waititi in 1975 (age 50)

-- Musician Vanessa Carlton in 1980 (age 45)

-- Actor Cam Gigandet in 1982 (age 43)

-- Musician Cristin Milioti in 1985 (age 40)

-- Actor Arden Cho in 1985 (age 40)

-- Musician Taylor Goldsmith (Dawes) in 1985 (age 40)

-- Musician Dan Smyers (Dan and Shay) in 1986 (age 39)

-- Actor Rumor Willis in 1988 (age 37)

-- Actor Evanna Lynch in 1991 (age 34)

-- Musician Young Thug in 1991 (age 34)

-- Actor Cameron Monaghan in 1993 (age 32)

-- Olympic swimmer Caeleb Dressel in 1996 (age 29)

-- Tennis player Jannik Sinner in 2001 (age 24)