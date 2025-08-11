Those born on this day are under the sign of Leo.

They include:

-- Musician Carrie Jacobs Bond in 1862

-- Composer J. Rosamond Johnson in 1873

-- Art collector Joseph Hirshhorn in 1899

-- Musician June Hutton (Pied Pipers) in 1920

-- Writer Alex Haley in 1921

-- Actor Arlene Dahl in 1925

-- Socialite Claus von Bulow in 1926

-- Evangelist Jerry Falwell in 1933

-- Musician Jim Kale (Guess Who) in 1943 (age 82)

-- Writer Marilyn vos Savant in 1946 (age 79)

-- Musician Eric Carmen (Raspberries) in 1949

-- Entrepreneur Steve Wozniak in 1950 (age 75)

-- WWE Hall of Fame member Hulk Hogan in 1953

-- Musician Joe Jackson in 1954 (age 71)

-- Writer David Henry Hwang in 1957 (age 68)

-- Political commentator David Brooks in 1961 (age 64)

-- Actor Embeth Davidtz in 1965 (age 60)

-- Actor Viola Davis in 1965 (age 60)

-- TV/radio personality Joe Rogan in 1967 (age 58)

-- Actor Anna Gunn in 1968 (age 57)

-- Actor Sophie Okonedo in 1968 (age 57)

-- Musician Ali Shaheed Muhammad (A Tribe Called Quest/Lucy Pearl) in 1970 (age 55)

-- Actor Nigel Harman in 1973 (age 52)

-- Actor Chris Messina in 1974 (age 51)

-- Musician Ben Gibbard (Death Cab for Cutie/Postal Service) in 1976 (age 49)

-- Actor Will Friedle in 1976 (age 49)

-- Musician Chris Kelly (Kriss Kross) in 1978

-- Actor Merritt Wever in 1980 (age 45)

-- Actor Chris Hemsworth in 1983 (age 42)

-- Political commentator Tomi Lahren in 1992 (age 33)

-- Actor/dancer Alyson Stoner in 1993 (age 32)

-- Musician Changbin (Stray Kids) in 1999 (age 26)