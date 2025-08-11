Those born on this day are under the sign of Leo.They include:-- Musician Carrie Jacobs Bond in 1862-- Composer J. Rosamond Johnson in 1873-- Art collector Joseph Hirshhorn in 1899-- Musician June Hutton (Pied Pipers) in 1920-- Writer Alex Haley in 1921-- Actor Arlene Dahl in 1925-- Socialite Claus von Bulow in 1926-- Evangelist Jerry Falwell in 1933-- Musician Jim Kale (Guess Who) in 1943 (age 82)-- Writer Marilyn vos Savant in 1946 (age 79)-- Musician Eric Carmen (Raspberries) in 1949-- Entrepreneur Steve Wozniak in 1950 (age 75)-- WWE Hall of Fame member Hulk Hogan in 1953-- Musician Joe Jackson in 1954 (age 71)-- Writer David Henry Hwang in 1957 (age 68)-- Political commentator David Brooks in 1961 (age 64)-- Actor Embeth Davidtz in 1965 (age 60)-- Actor Viola Davis in 1965 (age 60)-- TV\/radio personality Joe Rogan in 1967 (age 58)-- Actor Anna Gunn in 1968 (age 57)-- Actor Sophie Okonedo in 1968 (age 57)-- Musician Ali Shaheed Muhammad (A Tribe Called Quest\/Lucy Pearl) in 1970 (age 55)-- Actor Nigel Harman in 1973 (age 52)-- Actor Chris Messina in 1974 (age 51)-- Musician Ben Gibbard (Death Cab for Cutie\/Postal Service) in 1976 (age 49)-- Actor Will Friedle in 1976 (age 49)-- Musician Chris Kelly (Kriss Kross) in 1978-- Actor Merritt Wever in 1980 (age 45)-- Actor Chris Hemsworth in 1983 (age 42)-- Political commentator Tomi Lahren in 1992 (age 33)-- Actor\/dancer Alyson Stoner in 1993 (age 32)-- Musician Changbin (Stray Kids) in 1999 (age 26)