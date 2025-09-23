Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Writer Euripides in 480 B.C.-- Roman Emperor Augustus in 63 B.C.-- Mongol Emperor Kublai Khan in 1215-- Civil rights activist Mary Church Terrell in 1863-- Mary Mallon, the so-called Typhoid Mary, in 1869-- Actor Mickey Rooney in 1920-- Musician John Coltrane in 1926-- Musician Ray Charles in 1930-- Musician Julio Iglesias in 1943 (age 82)-- Actor Paul Petersen in 1945 (age 80)-- Actor Mary Kay Place in 1947 (age 78)-- Musician Bruce Springsteen in 1949 (age 76)-- Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif in 1951 (age 74)-- Writer\/filmmaker George C. Wolfe in 1954 (age 71)-- Actor Rosalind Chao in 1957 (age 68)-- Actor Jason Alexander in 1959 (age 66)-- Actor Elizabeth Pena in 1959-- Actor LisaRaye McCoy in 1967 (age 58)-- Musician Ani DiFranco in 1970 (age 55)-- Writer Ana Marie Cox in 1972 (age 53)-- Umaro Sissoco Embalo, president of Guinea-Bissau, in 1972 (age 53)-- Musician Jermaine Dupri Mauldin in 1972 (age 53)-- Musician Sam Bettens (K's Choice\/Rex Rebel) in 1972 (age 53)-- Filmmaker Christopher Miller in 1975 (age 50)-- Musician Rachael Yamagata in 1977 (age 48)-- Actor Anthony Mackie in 1978 (age 47)-- Actor David Lim in 1983 (age 42)-- Comedian Hasan Minhaj in 1985 (age 40)-- Actor Cush Jumbo in 1985 (age 40)-- Actor Skylar Astin in 1987 (age 38)-- Musician Yuqi ((G)I-dle) in 1999 (age 26)