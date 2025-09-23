Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- Writer Euripides in 480 B.C.

-- Roman Emperor Augustus in 63 B.C.

-- Mongol Emperor Kublai Khan in 1215

-- Civil rights activist Mary Church Terrell in 1863

-- Mary Mallon, the so-called Typhoid Mary, in 1869

-- Actor Mickey Rooney in 1920

-- Musician John Coltrane in 1926

-- Musician Ray Charles in 1930

-- Musician Julio Iglesias in 1943 (age 82)

-- Actor Paul Petersen in 1945 (age 80)

-- Actor Mary Kay Place in 1947 (age 78)

-- Musician Bruce Springsteen in 1949 (age 76)

-- Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif in 1951 (age 74)

-- Writer/filmmaker George C. Wolfe in 1954 (age 71)

-- Actor Rosalind Chao in 1957 (age 68)

-- Actor Jason Alexander in 1959 (age 66)

-- Actor Elizabeth Pena in 1959

-- Actor LisaRaye McCoy in 1967 (age 58)

-- Musician Ani DiFranco in 1970 (age 55)

-- Writer Ana Marie Cox in 1972 (age 53)

-- Umaro Sissoco Embalo, president of Guinea-Bissau, in 1972 (age 53)

-- Musician Jermaine Dupri Mauldin in 1972 (age 53)

-- Musician Sam Bettens (K's Choice/Rex Rebel) in 1972 (age 53)

-- Filmmaker Christopher Miller in 1975 (age 50)

-- Musician Rachael Yamagata in 1977 (age 48)

-- Actor Anthony Mackie in 1978 (age 47)

-- Actor David Lim in 1983 (age 42)

-- Comedian Hasan Minhaj in 1985 (age 40)

-- Actor Cush Jumbo in 1985 (age 40)

-- Actor Skylar Astin in 1987 (age 38)

-- Musician Yuqi ((G)I-dle) in 1999 (age 26)