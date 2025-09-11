Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Writer O. Henry, born William Sydney Porter, in 1862-- Writer D.H. Lawrence in 1885-- College Football Hall of Fame member Paul "Bear" Bryant in 1913-- Former Philippines President Ferdinand Marcos in 1917-- Football Hall of Fame member Tom Landry in 1924-- Cosmonaut Gherman Titov in 1935-- Astronaut Robert Crippen in 1937 (age 88)-- Filmmaker Brian De Palma in 1940 (age 85)-- Actor\/musician Lola Falana in 1942 (age 83)-- Musician Mickey Hart (Grateful Dead) in 1943 (age 82)-- Musician Leo Kottke (Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1945 (age 80)-- Actor Amy Madigan in 1950 (age 75)-- Musician Tommy Shaw (Styx) in 1953 (age 72)-- Musician Jon Moss (Culture Club) in 1957 (age 68)-- Actor Scott Patterson in 1958 (age 67)-- Actor John Hawkes in 1959 (age 66)-- Actor Anne Ramsay in 1960 (age 65)-- Actor Virginia Madsen in 1961 (age 64)-- Actor Kristy McNichol in 1962 (age 63)-- Syrian President Bashar al-Assad in 1965 (age 60)-- Musician Moby in 1965 (age 60)-- WWE Hall of Fame member Paul Heyman in 1965 (age 60)-- Actor\/musician Harry Connick Jr. in 1967 (age 58)-- Actor Taraji P. Henson in 1970 (age 55)-- Actor Laura Wright in 1970 (age 55)-- Musician Jonny Buckland (Coldplay) in 1977 (age 48)-- Musician Ludacris in 1977 (age 48)-- Musician Charles Kelley (Lady A) in 1981 (age 44)-- Actor Elizabeth Henstridge in 1987 (age 38)-- Actor Tyler Hoechlin in 1987 (age 38)