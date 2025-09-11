Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Writer O. Henry, born William Sydney Porter, in 1862

-- Writer D.H. Lawrence in 1885

-- College Football Hall of Fame member Paul "Bear" Bryant in 1913

-- Former Philippines President Ferdinand Marcos in 1917

-- Football Hall of Fame member Tom Landry in 1924

-- Cosmonaut Gherman Titov in 1935

-- Astronaut Robert Crippen in 1937 (age 88)

-- Filmmaker Brian De Palma in 1940 (age 85)

-- Actor/musician Lola Falana in 1942 (age 83)

-- Musician Mickey Hart (Grateful Dead) in 1943 (age 82)

-- Musician Leo Kottke (Ringo Starr & His All-Starr Band) in 1945 (age 80)

-- Actor Amy Madigan in 1950 (age 75)

-- Musician Tommy Shaw (Styx) in 1953 (age 72)

-- Musician Jon Moss (Culture Club) in 1957 (age 68)

-- Actor Scott Patterson in 1958 (age 67)

-- Actor John Hawkes in 1959 (age 66)

-- Actor Anne Ramsay in 1960 (age 65)

-- Actor Virginia Madsen in 1961 (age 64)

-- Actor Kristy McNichol in 1962 (age 63)

-- Syrian President Bashar al-Assad in 1965 (age 60)

-- Musician Moby in 1965 (age 60)

-- WWE Hall of Fame member Paul Heyman in 1965 (age 60)

-- Actor/musician Harry Connick Jr. in 1967 (age 58)

-- Actor Taraji P. Henson in 1970 (age 55)

-- Actor Laura Wright in 1970 (age 55)

-- Musician Jonny Buckland (Coldplay) in 1977 (age 48)

-- Musician Ludacris in 1977 (age 48)

-- Musician Charles Kelley (Lady A) in 1981 (age 44)

-- Actor Elizabeth Henstridge in 1987 (age 38)

-- Actor Tyler Hoechlin in 1987 (age 38)