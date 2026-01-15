Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Writer Moliere in 1622

-- Clergyman/Nobel Peace Prize laureate Nathan Soderblom in 1866

-- Musician Gene Krupa in 1909

-- Actor Lloyd Bridges in 1913

-- Civil rights leader/Nobel Peace Prize laureate the Rev. Martin Luther King Jr. in 1929

-- Actor Margaret O'Brien in 1937 (age 89)

-- Actor Andrea Martin in 1947 (age 79)

-- Musician Ronnie Van Zant (Lynyrd Skynyrd) in 1948

-- Actor/musician Charo in 1951 (age 75)

-- Yemeni President Rashad al-Alimi in 1954 (age 72)

-- Actor Mario Van Peebles in 1957 (age 69)

-- Actor James Nesbitt in 1965 (age 61)

-- Musician Adam Jones (Tool) in 1965 (age 61)

-- Actor Chad Lowe in 1968 (age 58)

-- Actor Regina King in 1971 (age 55)

-- Italian Prime Minister Giorgia Meloni in 1977 (age 49)

-- Former pro football quarterback Drew Brees in 1979 (age 47)

-- Musician Pitbull in 1981 (age 45)

-- Actor Victor Rasuk in 1984 (age 42)

-- DJ Skrillex in 1988 (age 38)

-- Actor Chris Warren Jr. in 1990 (age 36)

-- Actor/musician Dove Cameron in 1996 (age 30)

-- Actor/musician Grace VanderWaal in 2004 (age 22)