Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Architect Charles Bulfinch in 1763-- Mexican revolutionary Emiliano Zapata in 1879-- Supreme Court Justice Arthur Goldberg in 1908-- Movie producer Dino De Laurentiis in 1919-- Actor Esther Williams in 1921-- Actor Dustin Hoffman in 1937 (age 88)-- Musician\/actor Connie Stevens in 1938 (age 87)-- Musician Phil Balsley (Statler Brothers) in 1939 (age 86)-- Ralph Gonsalves, prime minister of Saint Vincent and the Grenadines, in 1946 (age 79)-- Actor Larry Wilcox in 1947 (age 78)-- Cosmonaut Svetlana Savitskaya in 1948 (age 77)-- Actor Keith Carradine in 1949 (age 76)-- Musician Dennis Drew (10,000 Maniacs) in 1957 (age 68)-- TV personality Deborah Norville in 1958 (age 67)-- Musician The Edge (U2) in 1961 (age 64)-- Musician Rikki Rockett (Poison) in 1961 (age 64)-- Musician Arion Salazar (Third Eye Blind) in 1970 (age 55)-- Musician Scott Stapp (Creed) in 1973 (age 52)-- Musician Tom Linton (Jimmy Eat World) in 1975 (age 50)-- Musician JC Chasez (NSYNC) in 1976 (age 49)-- Actor Tawny Cypress in 1976 (age 49)-- Musician Drew Lachey (98 Degrees) in 1976 (age 49)-- Actor Lindsay Sloane in 1977 (age 48)-- Actor Michael Urie in 1980 (age 45)-- Tennis legend Roger Federer in 1981 (age 44)-- Actor Meagan Good in 1981 (age 44)-- Musician Eric Howk (Portugal. The Man) in 1981 (age 44)-- Actor Peyton List in 1986 (age 39)-- Actor Katie Leung in 1987 (age 38)-- Beatrice, princess of York, in 1988 (age 37)-- Actor Casey Cott in 1992 (age 33)-- Musician Lauv in 1994 (age 31)-- Musician S.Coups (Seventeen) in 1995 (age 30)-- WNBA player A'ja Wilson in 1996 (age 29)-- Musician Shawn Mendes in 1998 (age 27)-- Actor Bebe Wood in 2001 (age 24)-- Actor Kitana Turnbull in 2005 (age 20)