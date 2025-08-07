Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Hungarian countess\/serial killer Elizabeth Bathory in 1560-- World War I spy\/ courtesan Mata Hari, born Margaret Gertrude Zelle, in 1876-- Diplomat\/Nobel Prize winner Ralph Bunche in 1904-- Actor Carl Switzer in 1927-- Humorist Garrison Keillor in 1942 (age 83)-- Actor Tobin Bell in 1942 (age 83)-- Former FBI Director Robert Mueller in 1944 (age 81)-- Actor David Rasche in 1944 (age 81)-- Minnesota Supreme Court Justice\/Football Hall of Fame member Alan Page in 1945 (age 80)-- Actor Caroline Aaron in 1952 (age 73)-- Actor Wayne Knight in 1955 (age 70)-- Musician Bruce Dickinson (Iron Maiden) in 1958 (age 67)-- Actor David Duchovny in 1960 (age 65)-- Musician Jacquie O'Sullivan (Bananarama) in 1960 (age 65)-- Actor Maggie Wheeler in 1961 (64)-- Actor Harold Perrineau in 1963 (age 62)-- Actor David Mann in 1966 (age 59)-- Actor Michael Shannon in 1974 (age 51)-- Actor Charlize Theron in 1975 (age 50)-- DJ Samantha Ronson in 1977 (age 48)-- Actor Eric Johnson in 1979 (age 46)-- Actor Abbie Cornish in 1982 (age 43)-- NHL player Sidney Crosby in 1987 (age 38)-- MLB player Mike Trout in 1991 (age 34)-- Actor Brett Gray in 1996 (age 29)-- Actor Liam James in 1996 (age 29)-- NFL player Jalen Hurts in 1998 (age 27)