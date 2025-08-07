Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Hungarian countess/serial killer Elizabeth Bathory in 1560

-- World War I spy/ courtesan Mata Hari, born Margaret Gertrude Zelle, in 1876

-- Diplomat/Nobel Prize winner Ralph Bunche in 1904

-- Actor Carl Switzer in 1927

-- Humorist Garrison Keillor in 1942 (age 83)

-- Actor Tobin Bell in 1942 (age 83)

-- Former FBI Director Robert Mueller in 1944 (age 81)

-- Actor David Rasche in 1944 (age 81)

-- Minnesota Supreme Court Justice/Football Hall of Fame member Alan Page in 1945 (age 80)

-- Actor Caroline Aaron in 1952 (age 73)

-- Actor Wayne Knight in 1955 (age 70)

-- Musician Bruce Dickinson (Iron Maiden) in 1958 (age 67)

-- Actor David Duchovny in 1960 (age 65)

-- Musician Jacquie O'Sullivan (Bananarama) in 1960 (age 65)

-- Actor Maggie Wheeler in 1961 (64)

-- Actor Harold Perrineau in 1963 (age 62)

-- Actor David Mann in 1966 (age 59)

-- Actor Michael Shannon in 1974 (age 51)

-- Actor Charlize Theron in 1975 (age 50)

-- DJ Samantha Ronson in 1977 (age 48)

-- Actor Eric Johnson in 1979 (age 46)

-- Actor Abbie Cornish in 1982 (age 43)

-- NHL player Sidney Crosby in 1987 (age 38)

-- MLB player Mike Trout in 1991 (age 34)

-- Actor Brett Gray in 1996 (age 29)

-- Actor Liam James in 1996 (age 29)

-- NFL player Jalen Hurts in 1998 (age 27)