Those born on this date are under the sign of Leo.

ADVERTISEMENT
They include:

-- Benjamin Harrison, 23rd president of the United States, in 1833

-- Writer H.P. Lovecraft in 1890

-- Baseball Hall of Fame member Al Lopez in 1908

-- Boxing promoter Don King in 1931 (age 94)

-- George Mitchell, former U.S. senator/diplomat, in 1933 (age 92)

-- Musician Isaac Hayes in 1942

FOLLOW REALITY TV WORLD ON THE ALL-NEW GOOGLE NEWS!
Reality TV World is now available on the all-new Google News app and website. Click here to visit our Google News page, and then click FOLLOW to add us as a news source!
-- Actor Sylvester McCoy in 1943 (age 82)

-- Journalist Connie Chung in 1946 (age 79)

-- Musician Jimmy Pankow (Chicago) in 1947 (age 78)

-- Actor Ray Wise in 1947 (age 78)

-- Actor John Noble in 1948 (age 77)

-- Musician Robert Plant (Led Zeppelin) in 1948 (age 77)

-- Musician John Hiatt in 1952 (age 73)

-- Musician Rudy Gatlin (Gatlin Brothers) in 1952 (age 73)

-- TV personality Al Roker in 1954 (age 71)

-- Actor Joan Allen in 1956 (age 69)

-- Filmmaker David O. Russell in 1958 (age 67)

-- Actor James Marsters in 1962 (age 63)

-- Musician Dimebag Darrell (Pantera) in 1966

-- Actor Billy Gardell in 1969 (age 56)

-- Musician Fred Durst (Limp Bizkit) in 1970 (age 55)

-- Actor Ke Huy Quan in 1971 (age 54)

-- Actor Amy Adams in 1974 (age 51)

-- Actor Misha Collins in 1974 (age 51)

-- Musician Monique Powell (Save Ferris) in 1975 (age 50)

-- Actor Ben Barnes in 1981 (age 44)

-- Actor Andrew Garfield in 1983 (age 42)

-- Actor Manny Jacinto in 1987 (age 38)

-- Actor Alex Newell in 1992 (age 33)

-- Musician Demi Lovato in 1992 (age 33)

-- Actor Liana Liberato in 1995 (age 30)