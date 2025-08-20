Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Benjamin Harrison, 23rd president of the United States, in 1833-- Writer H.P. Lovecraft in 1890-- Baseball Hall of Fame member Al Lopez in 1908-- Boxing promoter Don King in 1931 (age 94)-- George Mitchell, former U.S. senator\/diplomat, in 1933 (age 92)-- Musician Isaac Hayes in 1942-- Actor Sylvester McCoy in 1943 (age 82)-- Journalist Connie Chung in 1946 (age 79)-- Musician Jimmy Pankow (Chicago) in 1947 (age 78)-- Actor Ray Wise in 1947 (age 78)-- Actor John Noble in 1948 (age 77)-- Musician Robert Plant (Led Zeppelin) in 1948 (age 77)-- Musician John Hiatt in 1952 (age 73)-- Musician Rudy Gatlin (Gatlin Brothers) in 1952 (age 73)-- TV personality Al Roker in 1954 (age 71)-- Actor Joan Allen in 1956 (age 69)-- Filmmaker David O. Russell in 1958 (age 67)-- Actor James Marsters in 1962 (age 63)-- Musician Dimebag Darrell (Pantera) in 1966-- Actor Billy Gardell in 1969 (age 56)-- Musician Fred Durst (Limp Bizkit) in 1970 (age 55)-- Actor Ke Huy Quan in 1971 (age 54)-- Actor Amy Adams in 1974 (age 51)-- Actor Misha Collins in 1974 (age 51)-- Musician Monique Powell (Save Ferris) in 1975 (age 50)-- Actor Ben Barnes in 1981 (age 44)-- Actor Andrew Garfield in 1983 (age 42)-- Actor Manny Jacinto in 1987 (age 38)-- Actor Alex Newell in 1992 (age 33)-- Musician Demi Lovato in 1992 (age 33)-- Actor Liana Liberato in 1995 (age 30)