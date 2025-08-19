Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Scientist Julius Lothar Meyer in 1830-- Aviator Orville Wright in 1871-- Fashion designer Coco Chanel in 1883-- Humorist Ogden Nash in 1902-- Publisher Malcolm Forbes in 1919-- TV creator Gene Roddenberry in 1921-- Writer Frank McCourt in 1930-- Astronaut Story Musgrave in 1935 (age 90)-- Actor Diana Muldaur in 1938 (age 87)-- Musician Ginger Baker (Cream) in 1939-- Actor Jill St. John in 1940 (age 85)-- Musician Johnny Nash in 1940-- Actor\/former U.S. Sen. Fred Thompson in 1942-- Musician Ian Gillan (Deep Purple\/Black Sabbath) in 1945 (age 80)-- Bill Clinton, 42nd president of the United States, in 1946 (age 79)-- Actor Gerald McRaney in 1947 (age 78)-- Actor Jim Carter in 1948 (age 77)-- Musician John Deacon (Queen) in 1951 (age 74)-- Actor Jonathan Frakes in 1952 (age 73)-- Political commentator Mary Matalin in 1953 (age 72)-- Actor Peter Gallagher in 1955 (age 70)-- Actor Adam Arkin in 1956 (age 69)-- Actor Martin Donovan in 1957 (age 68)-- Actor John Stamos in 1963 (age 62)-- Actor Kyra Sedgwick in 1965 (age 60)-- Actor Kevin Dillon in 1965 (age 60)-- Musician Lee Ann Womack in 1966 (age 59)-- Journalist\/TV personality Tabitha Soren in 1967 (age 58)-- Actor Matthew Perry in 1969-- Musician Clay Walker in 1969 (age 56)-- Musician Fat Joe in 1970 (age 55)-- Musician Regine Chassagne (Arcade Fire) in 1976 (age 49)-- Actor Melissa Fumero in 1982 (age 43)-- Actor Erika Christensen in 1982 (age 43)-- Musician Christina Perri in 1986 (age 39)-- Author Veronica Roth in 1988 (age 38)-- Musician\/actor Romeo Miller, formerly known as Lil Romeo, in 1989 (age 37)-- Comedian\/actor Marcello Hernandez in 1997 (age 28)