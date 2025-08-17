Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Mathematician Pierre de Fermat in 1601-- Frontiersman Davy Crockett in 1786-- Movie producer Samuel Goldwyn in 1882-- Actor Mae West in 1893-- Watergate figure W. Mark Felt, known as "Deep Throat," in 1913-- Actor Maureen O'Hara in 1920-- Aviator Francis Gary Powers in 1929-- Writer Ted Hughes in 1930-- Writer V.S. Naipaul in 1932-- Actor Robert De Niro in 1943 (age 82)-- Filmmaker Julian Fellowes in 1949 (age 76)-- Actor Robert Joy in 1951 (age 74)-- Actor Tim Bagley in 1957 (age 68)-- Musician Belinda Carlisle (Go-Go's) in 1958 (age 67)-- Writer Jonathan Franzen in 1959 (age 66)-- Journalist Eric Schlosser in 1959 (age 66)-- Actor Sean Penn in 1960 (age 65)-- Musician Gilbert J. Clarke (Guns N' Roses) in 1962 (age 63)-- Musician Steve Gorman (Black Crowes) in 1965 (age 60)-- Musician Jill Cunniff (Lucious Jackson) in 1966 (age 59)-- Actor Helen McCrory in 1968-- Actor\/musician Donnie Wahlberg (New Kids on the Block) in 1969 (age 56)-- Musician Posdnuos (De La Soul) in 1969 (age 56)-- International Tennis Hall of Fame member Jim Courier in 1970 (age 55)-- TV personality Giuliana Rancic in 1974 (age 51)-- Actor Mark Salling in 1982-- Actor Brady Corbet in 1988 (age 37)-- Actor Austin Butler in 1991 (age 34)-- Former WWE wrestler Saraya-Jade Bevis, who also competed under the name Paige, in 1992 (age 33)-- Musician Phoebe Bridgers (boygenius) in 1994 (age 31)-- Actor Taissa Farmiga in 1994 (age 31)-- Actor Won Ji-an in 1999 (age 26)-- Musician The Kid Laroi in 2003 (age 22)