Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Mathematician Pierre de Fermat in 1601

-- Frontiersman Davy Crockett in 1786

-- Movie producer Samuel Goldwyn in 1882

-- Actor Mae West in 1893

-- Watergate figure W. Mark Felt, known as "Deep Throat," in 1913

-- Actor Maureen O'Hara in 1920

-- Aviator Francis Gary Powers in 1929

-- Writer Ted Hughes in 1930

-- Writer V.S. Naipaul in 1932

-- Actor Robert De Niro in 1943 (age 82)

-- Filmmaker Julian Fellowes in 1949 (age 76)

-- Actor Robert Joy in 1951 (age 74)

-- Actor Tim Bagley in 1957 (age 68)

-- Musician Belinda Carlisle (Go-Go's) in 1958 (age 67)

-- Writer Jonathan Franzen in 1959 (age 66)

-- Journalist Eric Schlosser in 1959 (age 66)

-- Actor Sean Penn in 1960 (age 65)

-- Musician Gilbert J. Clarke (Guns N' Roses) in 1962 (age 63)

-- Musician Steve Gorman (Black Crowes) in 1965 (age 60)

-- Musician Jill Cunniff (Lucious Jackson) in 1966 (age 59)

-- Actor Helen McCrory in 1968

-- Actor/musician Donnie Wahlberg (New Kids on the Block) in 1969 (age 56)

-- Musician Posdnuos (De La Soul) in 1969 (age 56)

-- International Tennis Hall of Fame member Jim Courier in 1970 (age 55)

-- TV personality Giuliana Rancic in 1974 (age 51)

-- Actor Mark Salling in 1982

-- Actor Brady Corbet in 1988 (age 37)

-- Actor Austin Butler in 1991 (age 34)

-- Former WWE wrestler Saraya-Jade Bevis, who also competed under the name Paige, in 1992 (age 33)

-- Musician Phoebe Bridgers (boygenius) in 1994 (age 31)

-- Actor Taissa Farmiga in 1994 (age 31)

-- Actor Won Ji-an in 1999 (age 26)

-- Musician The Kid Laroi in 2003 (age 22)