Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- French Emperor Napoleon Bonaparte in 1769

-- U.S. first lady Florence Harding in 1860

-- Musician Samuel Coleridge-Taylor in 1875

-- Actor Ethel Barrymore in 1879

-- Chef Julia Child in 1912

-- Conservative activist Phyllis Schlafly in 1924

-- Actor Mike Connors in 1925

-- Actor Jim Dale in 1935 (age 90)

-- Civil rights leader Vernon Jordan Jr. in 1935

-- Actor Pat Priest in 1936 (age 89)

-- Former U.S. Supreme Court Justice Stephen Breyer in 1938 (age 87)

-- Journalist Linda Ellerbee in 1944 (age 81)

-- Football Hall of Fame member Gene Upshaw in 1945

-- Musician Jimmy Webb in 1946 (age 79)

-- Musician Tom Johnston (Doobie Brothers) in 1948 (age 77)

-- Actor Phyllis Smith in 1949 (age 76)

-- Actor Tess Harper in 1950 (age 75)

-- Britain's Princess Anne in 1950 (age 75)

-- Writer Stieg Larsson in 1954

-- Actor Å½eljko Ivanek in 1957 (age 68)

-- Vietnamese President LÆ°Æ¡ng CÆ°á»ng in 1957 (age 68)

-- Musician Tim Farriss (INXS) in 1957 (age 68)

-- Actor Rondell Sheridan in 1958 (age 67)

-- Musician Matt Johnson (The The/Marc and the Mambas) in 1961 (age 64)

-- Chef Tom Colicchio in 1962 (age 63)

-- Actor David Zayas in 1962 (age 63)

-- Philanthropist Melinda French Gates in 1964 (age 61)

-- Actor Debra Messing in 1968 (age 57)

-- Actor Anthony Anderson in 1970 (age 55)

-- Actor Ben Affleck in 1972 (age 53)

-- Actor Natasha Henstridge in 1974 (age 51)

-- Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed in 1976 (age 49)

-- International Volleyball Hall of Fame member Kerri Walsh Jennings in 1978 (age 47)

-- Musician Tim Foreman (Switchfoot) in 1978 (age 47)

-- Actor Emily Kinney in 1985 (age 40)

-- Musician Nipsey Hussle in 1985

-- Actor/musician Carlos PenaVega in 1989 (age 36)

-- Musician Joe Jonas (Jonas Brothers) in 1989 (age 36)

-- Actor Jennifer Lawrence in 1990 (age 35)