Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- French Emperor Napoleon Bonaparte in 1769-- U.S. first lady Florence Harding in 1860-- Musician Samuel Coleridge-Taylor in 1875-- Actor Ethel Barrymore in 1879-- Chef Julia Child in 1912-- Conservative activist Phyllis Schlafly in 1924-- Actor Mike Connors in 1925-- Actor Jim Dale in 1935 (age 90)-- Civil rights leader Vernon Jordan Jr. in 1935-- Actor Pat Priest in 1936 (age 89)-- Former U.S. Supreme Court Justice Stephen Breyer in 1938 (age 87)-- Journalist Linda Ellerbee in 1944 (age 81)-- Football Hall of Fame member Gene Upshaw in 1945-- Musician Jimmy Webb in 1946 (age 79)-- Musician Tom Johnston (Doobie Brothers) in 1948 (age 77)-- Actor Phyllis Smith in 1949 (age 76)-- Actor Tess Harper in 1950 (age 75)-- Britain's Princess Anne in 1950 (age 75)-- Writer Stieg Larsson in 1954-- Actor \u017deljko Ivanek in 1957 (age 68)-- Vietnamese President L\u01b0\u01a1ng C\u01b0\u1eddng in 1957 (age 68)-- Musician Tim Farriss (INXS) in 1957 (age 68)-- Actor Rondell Sheridan in 1958 (age 67)-- Musician Matt Johnson (The The\/Marc and the Mambas) in 1961 (age 64)-- Chef Tom Colicchio in 1962 (age 63)-- Actor David Zayas in 1962 (age 63)-- Philanthropist Melinda French Gates in 1964 (age 61)-- Actor Debra Messing in 1968 (age 57)-- Actor Anthony Anderson in 1970 (age 55)-- Actor Ben Affleck in 1972 (age 53)-- Actor Natasha Henstridge in 1974 (age 51)-- Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed in 1976 (age 49)-- International Volleyball Hall of Fame member Kerri Walsh Jennings in 1978 (age 47)-- Musician Tim Foreman (Switchfoot) in 1978 (age 47)-- Actor Emily Kinney in 1985 (age 40)-- Musician Nipsey Hussle in 1985-- Actor\/musician Carlos PenaVega in 1989 (age 36)-- Musician Joe Jonas (Jonas Brothers) in 1989 (age 36)-- Actor Jennifer Lawrence in 1990 (age 35)