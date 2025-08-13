Those born on this date are under the sign of Leo.They include:-- Sharpshooter Annie Oakley in 1860-- Filmmaker Alfred Hitchcock in 1899-- World Golf Hall of Fame member Ben Hogan in 1912-- Former Cuban President Fidel Castro in 1926-- Musician Don Ho in 1930-- Former U.S. Surgeon General Joycelyn Elders in 1933 (age 92)-- Former Treasury Secretary Janet Yellen in 1946 (age 79)-- Opera singer Kathleen Battle in 1948 (age 77)-- Hockey Hall of Fame member Bobby Clarke in 1949 (age 76)-- Musician Dan Fogelberg in 1951-- Filmmaker Paul Greengrass in 1955 (age 70)-- Actor\/announcer Danny Bonaduce in 1959 (age 66)-- Actor Dawnn Lewis in 1961 (age 64)-- Actor John Slattery in 1962 (age 63)-- TV personality Steve Higgins in 1963 (age 62)-- Actor Debi Mazar in 1964 (age 61)-- Entrepreneur Kevin Plank in 1972 (age 53)-- Olympic gold medal speed skater Shani Davis in 1982 (age 43)-- Actor Sebastian Stan in 1982 (age 43)-- NBA star DeMarcus Cousins in 1990 (age 35)-- Actor Erika Henningsen in 1992 (age 33)-- NHL player Johnny Gaudreau in 1993-- Actor Anthony Keyvan in 2000 (age 25)-- Musician Jaemin (NCT Dream) in 2000 (age 25)