Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Sharpshooter Annie Oakley in 1860

-- Filmmaker Alfred Hitchcock in 1899

-- World Golf Hall of Fame member Ben Hogan in 1912

-- Former Cuban President Fidel Castro in 1926

-- Musician Don Ho in 1930

-- Former U.S. Surgeon General Joycelyn Elders in 1933 (age 92)

-- Former Treasury Secretary Janet Yellen in 1946 (age 79)

-- Opera singer Kathleen Battle in 1948 (age 77)

-- Hockey Hall of Fame member Bobby Clarke in 1949 (age 76)

-- Musician Dan Fogelberg in 1951

-- Filmmaker Paul Greengrass in 1955 (age 70)

-- Actor/announcer Danny Bonaduce in 1959 (age 66)

-- Actor Dawnn Lewis in 1961 (age 64)

-- Actor John Slattery in 1962 (age 63)

-- TV personality Steve Higgins in 1963 (age 62)

-- Actor Debi Mazar in 1964 (age 61)

-- Entrepreneur Kevin Plank in 1972 (age 53)

-- Olympic gold medal speed skater Shani Davis in 1982 (age 43)

-- Actor Sebastian Stan in 1982 (age 43)

-- NBA star DeMarcus Cousins in 1990 (age 35)

-- Actor Erika Henningsen in 1992 (age 33)

-- NHL player Johnny Gaudreau in 1993

-- Actor Anthony Keyvan in 2000 (age 25)

-- Musician Jaemin (NCT Dream) in 2000 (age 25)