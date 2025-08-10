Those born on this day are under the sign of Leo.They include:-- U.S. Attorney General Edmund Jennings Randolph in 1753-- Herbert Hoover, 31st president of the United States, in 1874-- Guitar maker Leo Fender in 1909-- Musician\/businessman Jimmy Dean in 1928-- Musician Eddie Fisher in 1928-- Actor Lynn Cohen in 1933-- Musician Bobby Hatfield (Righteous Brothers) in 1940-- Fashion designer Betsey Johnson in 1942 (age 83)-- Musician Ronnie Spector (Ronettes) in 1943-- Musician Ian Anderson (Jethro Tull) in 1947 (age 78)-- Actor Rosanna Arquette in 1959 (age 66)-- Actor Antonio Banderas in 1960 (age 65)-- Musician Jon Farriss (INXS) in 1961 (age 64)-- Writer Suzanne Collins in 1962 (age 63)-- Political commentator Andrew Sullivan in 1963 (age 62)-- Musician Michael Bivins (Bell Div DeVoe\/New Edition) in 1968 (age 57)-- Actor Justin Theroux in 1971 (age 54)-- Actor Angie Harmon in 1972 (age 53)-- Actor Joanna Garcia Swisher in 1979 (age 46)-- Actor\/model Devon Aoki in 1982 (age 43)-- Actor Ryan Eggold in 1984 (age 41)-- Actor Brenton Thwaites in 1989 (age 36)-- Actor Lucas Till in 1990 (age 35)-- Actor Jack Haven in 1994 (age 31)-- Actor\/musician Jacob Latimore in 1996 (age 29)-- Model\/TV personality\/entrepreneur Kylie Jenner in 1997 (age 28)-- Actor Jeremy Maguire in 2011 (age 14)