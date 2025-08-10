Those born on this day are under the sign of Leo.

They include:

-- U.S. Attorney General Edmund Jennings Randolph in 1753

-- Herbert Hoover, 31st president of the United States, in 1874

-- Guitar maker Leo Fender in 1909

-- Musician/businessman Jimmy Dean in 1928

-- Musician Eddie Fisher in 1928

-- Actor Lynn Cohen in 1933

-- Musician Bobby Hatfield (Righteous Brothers) in 1940

-- Fashion designer Betsey Johnson in 1942 (age 83)

-- Musician Ronnie Spector (Ronettes) in 1943

-- Musician Ian Anderson (Jethro Tull) in 1947 (age 78)

-- Actor Rosanna Arquette in 1959 (age 66)

-- Actor Antonio Banderas in 1960 (age 65)

-- Musician Jon Farriss (INXS) in 1961 (age 64)

-- Writer Suzanne Collins in 1962 (age 63)

-- Political commentator Andrew Sullivan in 1963 (age 62)

-- Musician Michael Bivins (Bell Div DeVoe/New Edition) in 1968 (age 57)

-- Actor Justin Theroux in 1971 (age 54)

-- Actor Angie Harmon in 1972 (age 53)

-- Actor Joanna Garcia Swisher in 1979 (age 46)

-- Actor/model Devon Aoki in 1982 (age 43)

-- Actor Ryan Eggold in 1984 (age 41)

-- Actor Brenton Thwaites in 1989 (age 36)

-- Actor Lucas Till in 1990 (age 35)

-- Actor Jack Haven in 1994 (age 31)

-- Actor/musician Jacob Latimore in 1996 (age 29)

-- Model/TV personality/entrepreneur Kylie Jenner in 1997 (age 28)

-- Actor Jeremy Maguire in 2011 (age 14)