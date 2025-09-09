Those born on this date are under the sign of Virgo.

They include:

-- Cardinal-duc de Richelieu in 1585

-- British Capt. William Bligh in 1754

-- Writer Leo Tolstoy in 1828

-- Entrepreneur Harland Sanders in 1890

-- Musician Otis Redding in 1941

-- Football Hall of Fame member Joe Theismann in 1949 (age 76)

-- Musician John McFee (Doobie Brothers) in 1950 (age 75)

-- Actor/musician Tom Wopat in 1951 (age 74)

-- Musician Dave Stewart (Eurythmics) in 1952 (age 73)

-- Actor Angela Cartwright in 1952 (age 73)

-- Actor Hugh Grant in 1960 (age 65)

-- Actor Constance Marie in 1965 (age 60)

-- Actor Charles Esten in 1965 (age 60)

-- Actor Adam Sandler in 1966 (age 59)

-- Actor Rachel Hunter in 1969 (age 56)

-- Actor Henry Thomas in 1971 (age 54)

-- Actor Eric Stonestreet in 1971 (age 54)

-- Actor Goran Visnjic in 1972 (age 53)

-- Musician Michael Buble in 1975 (age 50)

-- Actor Michelle Williams in 1980 (age 45)

-- Actor Timothy Granaderos in 1986 (age 39)

-- Actor Sarah Baker in 1990 (age 35)

-- Musician Lauren Daigle in 1991 (age 34)

-- Musician Hunter Hayes in 1991 (age 34)

-- Actor Kelsey Asbille Chow in 1991 (age 34)