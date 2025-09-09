Those born on this date are under the sign of Virgo.They include:-- Cardinal-duc de Richelieu in 1585-- British Capt. William Bligh in 1754-- Writer Leo Tolstoy in 1828-- Entrepreneur Harland Sanders in 1890-- Musician Otis Redding in 1941-- Football Hall of Fame member Joe Theismann in 1949 (age 76)-- Musician John McFee (Doobie Brothers) in 1950 (age 75)-- Actor\/musician Tom Wopat in 1951 (age 74)-- Musician Dave Stewart (Eurythmics) in 1952 (age 73)-- Actor Angela Cartwright in 1952 (age 73)-- Actor Hugh Grant in 1960 (age 65)-- Actor Constance Marie in 1965 (age 60)-- Actor Charles Esten in 1965 (age 60)-- Actor Adam Sandler in 1966 (age 59)-- Actor Rachel Hunter in 1969 (age 56)-- Actor Henry Thomas in 1971 (age 54)-- Actor Eric Stonestreet in 1971 (age 54)-- Actor Goran Visnjic in 1972 (age 53)-- Musician Michael Buble in 1975 (age 50)-- Actor Michelle Williams in 1980 (age 45)-- Actor Timothy Granaderos in 1986 (age 39)-- Actor Sarah Baker in 1990 (age 35)-- Musician Lauren Daigle in 1991 (age 34)-- Musician Hunter Hayes in 1991 (age 34)-- Actor Kelsey Asbille Chow in 1991 (age 34)