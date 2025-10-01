Those born on this date are under the sign of Libra.They include:-- Henry III, king of England, in 1207-- Entrepreneur William Boeing in 1881-- Outlaw Bonnie Parker in 1910-- Actor Walter Matthau in 1920-- Jimmy Carter, 39th president of the United States, in 1924-- U.S. Supreme Court Chief Justice William H. Rehnquist in 1924-- Actor Richard Harris in 1930-- Actor Julie Andrews in 1935 (age 90)-- Actor Stella Stevens in 1938-- Musician Jerry Martini (Sly and the Family Stone) in 1942 (age 83)-- Baseball Hall of Fame member Rod Carew in 1945 (age 80)-- Writer Tim O'Brien in 1946 (age 79)-- Actor Stephen Collins in 1947 (age 78)-- Actor Randy Quaid in 1950 (age 75)-- Actor Yvette Freeman in 1957 (age 68)-- Actor Esai Morales in 1962 (age 63)-- Athletics\/St. Louis Cardinals Hall of Fame member Mark McGwire in 1963 (age 62)-- Actor Christopher Titus in 1964 (age 61)-- Musician Kevin Griffin (Better Than Ezra) in 1968 (age 57)-- Actor Zach Galifianakis in 1969 (age 56)-- Actor Sherri Saum in 1974 (age 51)-- Actor Sarah Drew in 1980 (age 45)-- Actor Rupert Friend in 1981 (age 44)-- Actor Greg Davis Jr. in 1984 (age 41)-- Actor Josh Brener in 1984 (age 41)-- Comedian\/actor Beck Bennett in 1984 (age 41)-- Actor Jurnee Smollett in 1986 (age 39)-- Actor Matthew Daddario in 1987 (age 38)-- Actor Brie Larson in 1989 (age 36)-- Musician Shenseea in 1996 (age 29)-- Actor Luna Blaise in 2001 (age 24)-- Actor Milo Parker in 2002 (age 23)-- Actor Priah Ferguson in 2006 (age 19)