Those born on this date are under the sign of Libra.

They include:

-- Henry III, king of England, in 1207

-- Entrepreneur William Boeing in 1881

-- Outlaw Bonnie Parker in 1910

-- Actor Walter Matthau in 1920

-- Jimmy Carter, 39th president of the United States, in 1924

-- U.S. Supreme Court Chief Justice William H. Rehnquist in 1924

-- Actor Richard Harris in 1930

-- Actor Julie Andrews in 1935 (age 90)

-- Actor Stella Stevens in 1938

-- Musician Jerry Martini (Sly and the Family Stone) in 1942 (age 83)

-- Baseball Hall of Fame member Rod Carew in 1945 (age 80)

-- Writer Tim O'Brien in 1946 (age 79)

-- Actor Stephen Collins in 1947 (age 78)

-- Actor Randy Quaid in 1950 (age 75)

-- Actor Yvette Freeman in 1957 (age 68)

-- Actor Esai Morales in 1962 (age 63)

-- Athletics/St. Louis Cardinals Hall of Fame member Mark McGwire in 1963 (age 62)

-- Actor Christopher Titus in 1964 (age 61)

-- Musician Kevin Griffin (Better Than Ezra) in 1968 (age 57)

-- Actor Zach Galifianakis in 1969 (age 56)

-- Actor Sherri Saum in 1974 (age 51)

-- Actor Sarah Drew in 1980 (age 45)

-- Actor Rupert Friend in 1981 (age 44)

-- Actor Greg Davis Jr. in 1984 (age 41)

-- Actor Josh Brener in 1984 (age 41)

-- Comedian/actor Beck Bennett in 1984 (age 41)

-- Actor Jurnee Smollett in 1986 (age 39)

-- Actor Matthew Daddario in 1987 (age 38)

-- Actor Brie Larson in 1989 (age 36)

-- Musician Shenseea in 1996 (age 29)

-- Actor Luna Blaise in 2001 (age 24)

-- Actor Milo Parker in 2002 (age 23)

-- Actor Priah Ferguson in 2006 (age 19)