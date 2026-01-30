Those born on this date are under the sign of Aquarius.

They include:

-- Franklin D. Roosevelt, 32nd president of the United States in 1882

-- Theatrical producer Hal Prince in 1928

-- Actor Gene Hackman in 1930

-- Actor Vanessa Redgrave in 1937 (age 89)

-- Chess champion Boris Spassky in 1937

-- Former U.S. Vice President Dick Cheney in 1941

-- Writer Gregory Benford in 1941 (age 85)

-- Musician Marty Balin (Jefferson Airplane/Starship) in 1942

-- Musician Steve Marriott (Humble Pie) in 1947

-- Musician William King (Commodores) in 1949 (age 77)

-- Musician Phil Collins (Genesis) in 1951 (age 75)

-- Actor Charles Dutton in 1951 (age 75)

-- World Golf Hall of Fame member Curtis Strange in 1955 (age 71)

-- World Golf Hall of Fame member Payne Stewart in 1957

-- Comedian/actor Brett Butler in 1958 (age 68)

-- Jordanian King Abdullah II in 1962 (age 64)

-- Actor Wayne Wilderson in 1966 (age 60)

-- Spanish King Felipe VI in 1968 (age 58)

-- Actor Christian Bale in 1974 (age 52)

-- Musician Carl Broemel (My Morning Jacket) in 1974 (age 52)

-- Actor Olivia Colman in 1974 (age 52)

-- Actor Andy Milonakis in 1976 (age 50)

-- Actor Wilmer Valderrama in 1980 (age 46)

-- Actor Lena Hall in 1980 (age 46)

-- Musician Kid Cudi in 1984 (age 42)

-- Actor Eiza Gonzalez in 1990 (age 36)

-- Actor Danielle Campbell in 1995 (age 31)

-- Actor Markella Kavenagh in 2000 (age 26)