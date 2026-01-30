Those born on this date are under the sign of Aquarius.They include:-- Franklin D. Roosevelt, 32nd president of the United States in 1882-- Theatrical producer Hal Prince in 1928-- Actor Gene Hackman in 1930-- Actor Vanessa Redgrave in 1937 (age 89)-- Chess champion Boris Spassky in 1937-- Former U.S. Vice President Dick Cheney in 1941-- Writer Gregory Benford in 1941 (age 85)-- Musician Marty Balin (Jefferson Airplane\/Starship) in 1942-- Musician Steve Marriott (Humble Pie) in 1947-- Musician William King (Commodores) in 1949 (age 77)-- Musician Phil Collins (Genesis) in 1951 (age 75)-- Actor Charles Dutton in 1951 (age 75)-- World Golf Hall of Fame member Curtis Strange in 1955 (age 71)-- World Golf Hall of Fame member Payne Stewart in 1957-- Comedian\/actor Brett Butler in 1958 (age 68)-- Jordanian King Abdullah II in 1962 (age 64)-- Actor Wayne Wilderson in 1966 (age 60)-- Spanish King Felipe VI in 1968 (age 58)-- Actor Christian Bale in 1974 (age 52)-- Musician Carl Broemel (My Morning Jacket) in 1974 (age 52)-- Actor Olivia Colman in 1974 (age 52)-- Actor Andy Milonakis in 1976 (age 50)-- Actor Wilmer Valderrama in 1980 (age 46)-- Actor Lena Hall in 1980 (age 46)-- Musician Kid Cudi in 1984 (age 42)-- Actor Eiza Gonzalez in 1990 (age 36)-- Actor Danielle Campbell in 1995 (age 31)-- Actor Markella Kavenagh in 2000 (age 26)