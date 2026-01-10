Those born on this date are under the sign of Capricorn.They include:-- Musician Ronnie Hawkins in 1935-- Historian Stephen Ambrose in 1936-- USA Track and Field Hall of Fame member Bill Toomey in 1939 (age 87)-- Musician Jim Croce in 1943-- Musician Frank Sinatra Jr. in 1944-- Actor William Sanderson in 1944 (age 82)-- Musician Rod Stewart in 1945 (age 81)-- Musician Donald Fagen (Steely Dan) in 1948 (age 78)-- Boxer George Foreman in 1949-- Musician Pat Benatar in 1953 (age 73)-- Musician Michael Schenker (Scorpions) in 1955 (age 71)-- Musician Shawn Colvin in 1956 (age 70)-- Screenwriter Fran Walsh in 1959 (age 67)-- Musician Curt Kirkwood (Meat Puppets) in 1959 (age 67)-- Actor Evan Handler in 1961 (age 65)-- Musician Brad Roberts (Crash Test Dummies) in 1964 (age 62)-- Actor\/musician Jemaine Clement in 1974 (age 52)-- Musician Chris Smith (Kris Kross) in 1979 (age 47)-- Actor Sarah Shahi in 1980 (age 46)-- Musician Rauw Alejandro in 1993 (age 33)-- Actor\/musician Renee Rapp in 2000 (age 26)