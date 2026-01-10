Those born on this date are under the sign of Capricorn.

They include:

-- Musician Ronnie Hawkins in 1935

-- Historian Stephen Ambrose in 1936

-- USA Track and Field Hall of Fame member Bill Toomey in 1939 (age 87)

-- Musician Jim Croce in 1943

-- Musician Frank Sinatra Jr. in 1944

-- Actor William Sanderson in 1944 (age 82)

-- Musician Rod Stewart in 1945 (age 81)

-- Musician Donald Fagen (Steely Dan) in 1948 (age 78)

-- Boxer George Foreman in 1949

-- Musician Pat Benatar in 1953 (age 73)

-- Musician Michael Schenker (Scorpions) in 1955 (age 71)

-- Musician Shawn Colvin in 1956 (age 70)

-- Screenwriter Fran Walsh in 1959 (age 67)

-- Musician Curt Kirkwood (Meat Puppets) in 1959 (age 67)

-- Actor Evan Handler in 1961 (age 65)

-- Musician Brad Roberts (Crash Test Dummies) in 1964 (age 62)

-- Actor/musician Jemaine Clement in 1974 (age 52)

-- Musician Chris Smith (Kris Kross) in 1979 (age 47)

-- Actor Sarah Shahi in 1980 (age 46)

-- Musician Rauw Alejandro in 1993 (age 33)

-- Actor/musician Renee Rapp in 2000 (age 26)